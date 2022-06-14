الاحتلال يعتقل المطارد مرشود في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، المطارد أيمن توفيق مرشود (٢١ عاماً) أحد كوادر الجهاد الإسلامي في مخيم بلاطة بنابلس.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المطارد أيمن مرشود أثناء مروره على حاجز حوارة العسكري، وتم نقله إلى جهة مجهولة.

ونجا المطارد أيمن مرشود من عدة محاولات إعتقال، علمآ بأنه تعرض لتهديد مباشر من ضابط المخابرات في منطقته عن طريق الاتصال به وبأهله.

والمعتقل أيمن مرشود هو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال ١١ شهراً، حيث تم اعتقاله في شهر يوليو من العام ٢٠٢٠م، وحكم عليه بالسجن ١١ شهراً وغرامة مالية قدرها ١٠٠٠ شيكل.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن حملة مسعورة من الاعتقالات والمداهمات في محافظات الضفة المحتلة، وتستهدف كوادر ونشطاء المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي.