بالفيديو كلب يتسبب بحريق في منزل.. ما القصة؟

اشتعلت النيران في منزل في ولاية ميسوري بعد أن تمكن كلب داخله من إشعال موقد المطبخ، مما أدى إلى اندلاع حريق في الزيت الموجود في مقلاة.

وتم الكشف عن الحادث الذي تم التقاطه بكاميرات الأمن الخاصة بمالك المنزل، صباح الجمعة في باركفيل، خارج مدينة كانساس سيت، وفقا لرئيس قسم الحماية من الحرائق في جنوب بلات، كريس ديني.

وقال ديني في بيان لشبكة فوكس نيوز ديجيتال: "يتم رؤية الأجهزة الجديدة مع أدوات التحكم باللمس التي يتم تنشيطها بلمسة بسيطة من الإصبع. ويمكن لمخلب الحيوان أيضا تنشيط هذه الأنواع من أدوات التحكم"، مضيفا "يرجى استخدام وسائل الأمان المدمجة إذا كانت متوفرة على الأجهزة عندما لا تكون قيد الاستخدام ويمكن للأطفال أو الحيوانات الوصول إليها".

وقال ديني إن كلبين فقط كانا داخل المنزل عندما بدأ الحريق، حيث يُظهر مقطع الفيديو أولا أحد الكلاب يقف على رجليه الخلفيتين ينظر فوق الموقد، ومخالبه على سطح الطهي، ثم ينزل الكلب إلى الأرض، لتُظهر اللقطات فيما بعد الدخان يملأ المطبخ قبل أن يشتعل النار في الموقد في النهاية، مشيرا إلى أن النار اشتعلت في "مقلاة من الليلة السابقة للعشاء".

وتم إنقاذ الكلبين، لكن الصور التي نشرها مسؤولو الإطفاء أظهرت أضراراً جسيمة في المنزل من الداخل.