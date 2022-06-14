موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022، هو مايبحث عنه المواطنون ويزيد السؤال عنه عبر محركات البحث خاصةً بعد الإعلان عن استئناف مساعدات الاتحاد الاوروبي لفلسطين، لذا يأمل المواطنون أن يتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022 في وقت عاجل خاصةً أنهم انتظروا طويلاً منذ أكثر من عام أن يتم صرفها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سكان قطاع غزة لذا يحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على معرفة موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022.

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022- متى ستصرف الشؤون الاجتماعية

ويعاني قرابة الـ80 ألف أسرة، في قطاع غزة، من عدم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، حيث طالبوا بزيادة أعداد الأسر لبرنامج المخصصات، في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع والتي تزداد صعوبة يوماً بعد يوماً في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض منذ العام 2007م، إلا أنهم صدموا بعدم صرفها نهائياً.

واعتاد منتفعو "الشؤون الاجتماعية"، على استلام مخصصات مالية من قبل الحكومة الفلسطينية، بشكل دوري، مرة واحدة كل 3 شهور.

لكنّ المنتفعين، لم يحصلوا على أي مستحقات منذ نحو عام كامل.

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022

ويعتمد عشرات الآلاف من المواطنين في قطاع غزة ممن قست عليهم الحياة وباتوا تحت حظ الفقر، على شيكات الشؤون الاجتماعية لتسيير أمور حياتهم اليومية وتوفير قوت أطفالهم.

وأعلنت فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية ، اليوم الثلاثاء، عن استئناف مساعدات الاتحاد الاوروبي لفلسطين، وقالت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء محمد اشتية، لدى وصولها إلى رام الله "يسعدني أن أعلن أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للعام 2021 ستصرف بشكل سريع، بعد إزالة جميع الصعوبات".

وأضافت "صرف هذه المساعدات بات مهما للغاية لدعم الناس، خصوصا الأكثر احتياجا، لتمكينهم من مواجهة الظروف الحالية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وهذا ما نعمل عليه معا" مع الحكومة الفلسطينية.

هل ستصرف وزارة التنمية مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022

بدروه، علق وزير التنمية الاجتماعية على قرار الاتحاد الأوروبي استئناف الدعم المالي وضمنه مخصصات الشؤون الاجتماعية، قائلاً " إن الوزارة لن تعلن عن أي موعد لصرف دفعة المساعدات الاجتماعية ما لم تصل دفعة الاتحاد الأوروبي لخزينة الحكومة الفلسطينية".

وأشار المجدلاني في تصريحات صحفية إلى أن الوزارة جاهزة من الناحية الفنية ولكن ما لم تصل حصة الاتحاد الأوروبي المالية للخزينة، لا نستطيع أن نتحدث عن موعد للإعلان عن دفعة للمساعدات الاجتماعية، لان هذا الأمر هو مناصفة بيننا وبين الاتحاد الأوروبي".