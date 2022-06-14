القيادي عز الدين: نطالب إدارة الجامعة بالوقوف عند مسؤولياتها ووقف حالة العربدة التي يمارسها الأمن

أدان طارق عز الدين المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، بشدة الاعتداء العنيف الذي قام به عناصر أمن جامعة النجاح بمدينة نابلس، من قمع للحراك الطلابي الداعي لإقامة حياة جامعية آمنة.

وطالب عز الدين في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بوقف حالة العربدة التي يمارسها أمن الجامعة، والتي طالت الأستاذ الدكتور ناصر الدين الشاعر وطرده من الجامعة، وإصابة عدد من الطلبة والطالبات بإصابات وجراح مختلفة.

كما طالب إدارة الجامعة بما لها من تاريخ عريق وارث أكاديمي مشهود بالوقوف عند مسؤولياتها بحق حالة الفلتان وعدم السماح بتحول الجامعة إلى مسرح للقمع والتنكيل، داعيا الطلبة من كل الأطر والانتماءات بالوحدة والتكاتف والحرص على المسيرة التعليمية، والتعاون على أرضية الوعي وتفويت الفرصة على المتربصين.

وفض عناصر أمن جامعة النجاح الوطنية في نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، عصر اليوم الثلاثاء، بالقوة وقفة للحراك الطلابي المستقل، واعتدت على المشاركين فيها.

وأظهرت المقاطع المسجلة التي التقطت عبر هواتف الطلبة، اعتداء أمن الجامعة على الطلاب بالقوة، وقيامهم بضرب وسحل المشاركين، الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم.