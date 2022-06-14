بيريز لتشواميني: ستعيش تجربة في الريال لن تنساها

رحب فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، بالوافد الجديد أوريلين تشواميني، أحدث صفقات الميرنجي، والقادم من موناكو الفرنسي.



وقال بيريز، خلال المؤتمر التقديمي: "أهلا بك تشواميني في ريال مدريد، هناوالمنطقة التي نعلق فيها آمالنا والتحديات الكبيرة".



وأضاف: "لقد عشنا أحد أكثر المواسم إثارة في تاريخنا، ولا يمكننا سوى الرضا عن النفس، والألقاب تمنحنا دفعة أخرى، وجميعنا نفكر في اللقب الأوروبي الخامس عشر، وخاصة اللاعبين".



وتابع: "ستكون التحديات القادمة صعبة، ولهذا يجب علينا تعزيز الفريق بلاعبين رائعين، واليوم نتعاقد مع لاعب مميز، ونرحب بواحد من أفضل لاعبي خط الوسط وهو تشواميني".

وأوضح: "في عمر 22 عاما، كان بإمكانك الاختيار، واخترت ريال مدريد، وستعيش تجارب لن تنساها أبدًا، وفي البرنابيو سترى وتكتشف لماذا نحن أفضل نادٍ في العالم".



واستكمل: "على الرغم من صغر سنك، فأنت لاعب أساسي مع منتخب فرنسا، وأحد النجوم العظماء في الدوري الفرنسي، وأتيت إلى مدريد لتعيش أكثر اللحظات إثارة في حياتك المهنية".



وواصل: "إنه يوم مهم للغاية بالنسبة لك ولعائلتك، وهم فخورون بك، وستحصل على دعم جميع المدريديستا، الذين سيطلبون منك القتال والالتزام والتضحية".



وأتم: "اليوم تبدأ مرحلة من حياتك في مدريد، ونحن لا نستسلم هنا أبدًا، وأهلا بك في مدريد، أهلا بك في منزلك".