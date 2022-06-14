بيريز لتشواميني: ستعيش تجربة في الريال لن تنساها

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:20 م
14 يونيو 2022
بيريز لتشواميني: ستعيش تجربة في الريال لن تنساها
اعلان اسفل صورة الخبر

رحب فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، بالوافد الجديد أوريلين تشواميني، أحدث صفقات الميرنجي، والقادم من موناكو الفرنسي.

وقال بيريز، خلال المؤتمر التقديمي: "أهلا بك تشواميني في ريال مدريد، هناوالمنطقة التي نعلق فيها آمالنا والتحديات الكبيرة".

وأضاف: "لقد عشنا أحد أكثر المواسم إثارة في تاريخنا، ولا يمكننا سوى الرضا عن النفس، والألقاب تمنحنا دفعة أخرى، وجميعنا نفكر في اللقب الأوروبي الخامس عشر، وخاصة اللاعبين".

وتابع: "ستكون التحديات القادمة صعبة، ولهذا يجب علينا تعزيز الفريق بلاعبين رائعين، واليوم نتعاقد مع لاعب مميز، ونرحب بواحد من أفضل لاعبي خط الوسط وهو تشواميني".

وأوضح: "في عمر 22 عاما، كان بإمكانك الاختيار، واخترت ريال مدريد، وستعيش تجارب لن تنساها أبدًا، وفي البرنابيو سترى وتكتشف لماذا نحن أفضل نادٍ في العالم".


واستكمل: "على الرغم من صغر سنك، فأنت لاعب أساسي مع منتخب فرنسا، وأحد النجوم العظماء في الدوري الفرنسي، وأتيت إلى مدريد لتعيش أكثر اللحظات إثارة في حياتك المهنية".

وواصل: "إنه يوم مهم للغاية بالنسبة لك ولعائلتك، وهم فخورون بك، وستحصل على دعم جميع المدريديستا، الذين سيطلبون منك القتال والالتزام والتضحية".

وأتم: "اليوم تبدأ مرحلة من حياتك في مدريد، ونحن لا نستسلم هنا أبدًا، وأهلا بك في مدريد، أهلا بك في منزلك".

متعلقات