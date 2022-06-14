"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الأربعاء

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (15 يونيو)

وقالت الوزارة في تصريح صحفي " إن أولوية السفر ستكون للكشوفات المتبقية من الحافلة الرابعة، والخامسة، والسادسة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/25)، بالإضافة للحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/23)، داعية المدرجة أسماؤهم لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما دعت لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر وضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كشف المسافرين هنـــــــــــا

كشف الجوازات المصرية هنــــــــــــا