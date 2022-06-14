الديوان السعودي يعلن موعد زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، عن موعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة إلى أراضي المملكة العربية السعودية.

وذكر الديوان السعودي، في بيان له، أن الرئيس الأمريكي بادين يزور المملكة في تاريخ 15 و16 يوليو بدعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وأشار إلى أن بايدن سيلتقي خادم الحرمين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكانت تقارير إعلامية غربية، قد ذكرت في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يزور الشرق الأوسط منتصف شهر المقبل/ تموز، وتشمل زيارة السعودية والضفة الغربية و"الكيان الإسرائيلي".