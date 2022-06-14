عائلة الدكتور شلح : مطلوب من الفصائل كسر الصمت والتقاط رسالة القائد النخالة

أعرب محمد شلح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وشقيق الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان شلح، اليوم الثلاثاء، عن شعور عائلته بمزيد من الفجر والاعتزاز بعد التصريحات والكلمات والاتصالات التي جاءت للعائلة في الذكرى الثانية لرحيل الدكتور رمضان.

جاء ذلك في كلمة له إلقاها عن عائلة الشهيد الدكتور رمضان خلال حفل توزيع وسام الدكتور رمضان عبدالله شلح الذي أقامته حركة الجهاد الإسلامي في مدينة غزة

وقال القيادي شلح :" نحن في عائلة الشهيد البطل نعلن أننا نمتلك رصيدا من العز والكرامة يكفينا طوال حياتنا كيف لا وهذا الرصيد الذي تركه الدكتور رمضان عبر تصريحاتكم وكلماتكم بأن هذا القائد كان متميزاً في تاريخ الشعب الفلسطيني ونحن نؤكد صدق ذلك".

وأضاف :" أن هذا البطل كان القائد الفلسطيني الأول الذي أصدر قراراً بضرب تل أبيب، فضلاً عن كونه قائداً عسكرياً بامتياز فربما سمع الكثير عن رمضان شلح الذي قاد معركة جنين بنفسه حتي اللحظات الأخيرة وكان على خط النار في الخليل معركة زقاق الموت".

وتابع :" الدكتور رمضان كان صاحب البصمة الكبيرة في تأسيس سرايا القدس الجناح العسكري للحركة والذي أصبح اسمها في مشارق ومغارب الأرض، حتي أصبح رمزاً من رموز الأمة وليس الشعب الفلسطيني وحده ".

وأردف :" عندما نقول ان هذا زرع الدكتور رمضان كان زرعا نقيا عذابا خصبا كيف لا وما زال الابطال التي عملهم رمضان شلح يجيبون الضفة الفلسطينية والشاهد على ذلك كتيبة جنين وطولكرم ونابلس والشيخ خضر عدنان".

وأكمل :" نحن في عائلة الشهيد الدكتور رمضان اكتشفنا شي جديد في تاريخ المفكر البطل أن رمضان شلح عندما اختار نائب له اختار زياد النخالة اليوم عندما نجد على أرض الواقع الفارس والأسير والمفكر وهو يرفع من الجهاد الإسلامي بهذه القيمة ندرك انهم كاناً بنفس القيمة".

وتطرق القيادي شلح خلال كلمته لتصريح القائد النخالة أول أمس، قائلاً :" أقول لجميع القوى والفصائل لقد كان بالأمس القريب القائد زياد النخالة الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي يطلق تصريحا هاماً والذي نعتبره كسراً للصمت بعد مسيرة الأعلام الأخيرة ، لذلك نؤكد لكم أن كسر الصمت لا يكون بالاجتماعات او لقاءات بل بتدوير هذا الجيش الكبير في الضفة الغربية".

وأضاف :" أناشدكم جميعاً ونحن أولئكم أن نعمل بجد بأن ندور أبنائنا في الضفة حتي يصمدوا في وجه هذا الاحتلال المجرم".