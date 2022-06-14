مانشستر يونايتد يرفض إنقاذ برشلونة

رفض نادي مانشستر يونايتد طلب برشلونة للسماح برحيل فرينكي دي يونج، لاعب وسط الفريق الكتالوني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وزعمت العديد من التقارير أن مانشستر يونايتد يسعى بقوة لحسم الصفقة، بطلب خاص من مدربه الجديد إريك تين هاج.



ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد قدم عرضا يبلغ 60 مليون جنيه إسترليني، لكن برشلونة يشترط 70 مليونا للسماح برحيل دي يونج.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد يرفض فكرة استخدامه كمنقذ للوضع المالي في برشلونة، عن طريق رفع سعر صفقة دي يونج.



وقال مصدر في مانشستر يونايتد للصحيفة إن النادي يرفض إجباره على دفع 70 مليونا، كي يلعب دورا في إنقاذ برشلونة ماليا.



وذكرت "ذا صن" أن مانشستر يونايتد سيقدم عرضا محسنا لضم دي يونج، لكنه لن يصل إلى تقييم برشلونة للصفقة.