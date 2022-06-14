"هيومن رايتس ووتش": الحصار "الإسرائيلي" على غزة يحرم السكان من حريتهم

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، :"في الذكرى الـ 15 للحصار الذي فُرض على غزة عام 2007 بإن القيود "الإسرائيلية" الشاملة على مغادرة غزة تحرم أكثر من مليونَي نسمة من السكان من فرص تحسين حياتهم، بعد أن دمر الإغلاقُ الاقتصاد في غزة، وساهم في تشتيت الشعب الفلسطيني، كما يشكل جزءا من جريمتَي السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية المتمثّلتين في الفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين.

جاء ذلك في تقرير موسع للمنظمة الحقوقية الدولية التي تحدثت عن الأوضاع في قطاع غزة.

أضافت المنظمة: "تمنع سياسة الإغلاق "الإسرائيلية" معظم سكان غزة من الذهاب إلى الضفة الغربية، ما يمنع أصحاب المهن والفنانين والرياضيين والطلاب وغيرهم من السعي إلى فرص داخل فلسطين ومن السفر إلى الخارج عبر "إسرائيل"، مُقيّدا بذلك حقوقهم في العمل والتعليم".

ويُشار إلى أنه أدت القيود على معبر رفح مع غزة بفعل السياسات المصر ية، بما فيها التأخير غير الضروري وإساءة معاملة المسافرين، إلى تفاقم الضرر الذي يلحقه الإغلاق بحقوق الإنسان.

وبدوره، قال عمر شاكر، مدير "إسرائيل" وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: "بمساعدة مصر، حوّلت "إسرائيل" غزة إلى سجن في الهواء الطلق، موضحاً أنه بينما يستأنف العديد من الأشخاص حول العالم السفر بعد عامين من بدء تفشي فيروس كورونا، ما يزال أكثر من مليونَي فلسطيني في غزة منذ 15 عاما تحت ما يشبه الإغلاق الذي سبّبه الفيروس".

وأضاف شاكر: "على إسرائيل إنهاء المنع العام للسفر الذي تفرضه على سكان غزة والسماح بحرية تنقل الأشخاص من القطاع وإليه، والاكتفاء، في أقصى الحالات، بالفحص الفردي والتفتيش الجسدي لأغراض أمنية".

وبين فبراير/شباط 2021 ومارس/آذار 2022، قابلت هيومن رايتس ووتش 20 فلسطينيا سعوا إلى الخروج من غزة إما عبر معبر بيت حانون (أو إيرز) الذي تديره "إسرائيل" أو معبر رفح الذي تديره مصر.

كتبت هيومن رايتس ووتش إلى السلطات "الإسرائيلية" والمصرية لالتماس وجهات نظرهما بشأن النتائج التي توصلت إليها، وللسعي بشكل منفصل للحصول على معلومات حول شركة السفر المصرية التي تعمل عند معبر رفح، لكنها لم تتلق أي ردود حتى اليوم.

جدير ذكره أنه منذ 2007، تمنع السلطات "الإسرائيلية"، باستثناءات ضيقة، الفلسطينيين من المغادرة عبر معبر بيت حانون، وهو معبر الافراد من غزة إلى "إسرائيل"، والذي يمكنهم من خلاله الوصول إلى الضفة الغربية والسفر إلى الخارج عبر الأردن، كما تمنع "إسرائيل" السلطات الفلسطينية من تشغيل مطار أو ميناء بحري في غزة. كذلك، تقيّد السلطات "الإسرائيلية" بشدة.