نادي الأسير: لجنة "ثلثي المدة" تقرر عقد جلسة جديدة للأسير فؤاد الشوبكي في تموز القادم

قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ لجنة "ثلثي المدة" أو ما تعرف "بشليش" قررت اليوم تحديد موعد جلسة خاصة للنظر في قضية الأسير فؤاد الشوبكي ( 83 عامًا)، وذلك في تاريخ الخامس من تموز القادم، وستُعقد بحضور محاميه.

وبيّن نادي الأسير، أنّ قرار اللجنة بعقد جلسة للأسير فؤاد الشوبكي، للنظر في طلب الإفراج عنه بعد انقضاء "ثلثي مدة" حكمه، فرصة جديدة نأمل أن تؤدي إلى قرار يفضي إلى حريته.

وأكّد نادي الأسير أنّ المحاولات القانونية الراهنّة تأتي ضمن محاولات سابقة للمطالبة بتحقيق حرّيّة الأسير الشوبكي الذي يعاني من أوضاع صحية صعبة، تتفاقم مع استمرار اعتقاله.