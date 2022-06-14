بالصور: الرابطة الإسلامية تستقبل طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة

استقبلت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فسطين، صباح اليوم الألاف من طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة؛ وذلك خلال دخولهم لقاعات الاختبارات.

يُشار إلى أن طلبة الثانوية العامة توجهوا صباح اليوم لتقديم أول الاختبارات النهائية في 252 لجنة موزعة على محافظات قطاع غزة.

بدوره أكد الموجه العام للرابطة الإسلامية الأستاذ سامي البسيوني بأننا واثقون بأن الطلبة سيحصدون أعلى الدرجات ويثبتون للعالم أن الشعب الفلسطيني جدير بالحياة، وسيكون بإذن الله النصر على أيدي الطلبة المتفوقين الذين يجتهدون في دراستهم، وأنهم من سيحملون همّ فلسطين وأمتهم.

وأشاد البسيوني بالدور الذي تبذله طواقم وزارة التربية والتعليم العالي التي تشرف على سير الامتحانات النهائية لطلبة الثانوية العامة على جهودهم الجبارة المبذولة في خدمة الطلبة وإتمام الامتحانات النهائية.

ونوّه مسؤول ملف المدارس في قطاع غزة الأستاذ جلال بصل أن الرابطة الإسلامية استقبلت الألاف من طلبة الثانوية العامة في معظم لجان الاختبارات بقطاع غزة، وقدّمت لهم النصائح والارشادات وكيفية التعامل مع أسئلة الإختبارات وهدية متواضعة.