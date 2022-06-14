اسناداً للأسرى المضربين.."الجهاد" تشارك في وقفة الصليب الأحمر بالبيرة

شاركت حركة الجهاد الإسلامي في الوقفة الأسبوعية أمام مقر الصليب الأحمر، وذلك اليوم الثلاثاء 14/6، التي نظمتها لجنة الأسرى بالقوى الوطنية والإسلامية في محافظة البيرة.

وكان وفد من كوادر ومحرري حركة الجهاد الإسلامي وعوائل الأسرى وشخصيات وطنية واعتبارية قد شاركت في الوقفة الأسبوعية تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال وإسناداً للأسرى المضربين عن الطعام، خليل العواودة ورائد ريان وهاني بشارات، رفضاً لاعتقالهم الإداري في سجون الاحتلال.

يشار إلى أن 6 أسرى في سجون الاحتلال يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، على رأسهم الأسير خليل عواودة من الخليل لليوم 104 على التوالي، والأسير رائد ريان من القدس لليوم 71 على التوالي والأسير هاني بشارات من بيت لحم لليوم 22 على التوالي، رفضاً لاعتقالهم الإداري.

ويخوض الأسيران يعقوب قادري (14 يوما) وعبد الله البرغوثي (6 أيام) إضرابا عن الطعام رفضاً لسياسة العزل الانفرادي، والأسير زكريا الزبيدي (9 أيام) تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام رفضاً لسياسة اعتقالهم الإداري.