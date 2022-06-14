التردد الجديد لقناة الحج السعودية 2022، ومع اقتراب موسم الحج لحجاج بيت الله الحرام، عيد الضحى المبارك، يكثر البحث من قبل المتابعين عن قناة الحج التي تنقل كل ما يتعلق بمناسك الحج، كما تقدم العديد من النشرات التعريفية بمناسك الحج وتكبيرات العيد والنصائح والإرشادات، حيث يبحث الكثير من المتابعين عن الموضوع، وبعد زيادة البحث عن الموضوع نقدم لكم هذا المقال.

التردد الجديد لقناة الحج السعودية 2022

قناة الحج السعودية:

هي من القنوات الفضائية السعودية المتميزة التي تقوم ببث المحتوى الإعلامي الهادف والمتميز من شعائر الحج والعمرة، إلى جانب تكبيرات العيد وشعائر الصلوات والتلاوات القرآنية، مع البث الحي من المسجد الحرام في مكة المكرمة، وهي قناة مجانية غير مشفرة تنقل محتواها إلى جميع أنحاء العالم الإسلامي,

التردد الجديد لقناة الحج السعودية 2022

برامج القناة

تسعى قناة الحج على نشر الوعي الثقافي الديني، من خلال نقل شعائر الصلوات ومناسك الحج والعمرة من خلال البث الحي والمباشر من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في كل عام، بالإضافة إلى نقل صلاة الجمعة والتلاوات القرآنية وتكبيرات وصلاة العيدين.

التردد الجديد لقناة الحج السعودية 2022

تمكنك القناة من الاستمتاع لكل ما يقوم به حجاج بيت الله الحرام لحظة بلحظة بالإضافة إلى التلاوات القرآنية وشعائر الصلوات على مدار الأربع وعشرين ساعة من بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

التردد الجديد لقناة الحج السعودية 2022

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ جودة المشاهدة

10922 عمودي 27500 7/8 SD، HD

12654 أفقي 27500 5/6 SD