بالصور كيف جاء امتحان اللغة العربية الورقة الأولى؟.. مختصون تربويون يجيبون

عبّر طلاب الثانوية العامة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 14/6/2022 عن ارتياحهم من اختبار مبحث اللغة العربية، موضحين أنه جاء سهلاً وميسراً، وبخلاف توقعاتهم، داعين الله أن تكون باقي المباحث سهلة ويسيرة.

توجه اليوم حوالي 87 ألف طالب وطالبة لتقديم امتحانات الثانوية العامة في فلسطين، حيث قدموا اليوم امتحان اللغة العربية.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أجرت حديثاً مع مختصين تربويين، حول رأيهم في امتحان اللغة العربية الورقة الأولى التي تقدم له الطلبة اليوم، والكثير منهم رأى أنه امتحاناً سهلاً ولا يوجد به أي درجة من الصعوبة.

رأى الأستاذ يوسف حميد، أن جميع أسئلة اختبار اللغة العربية "الورقة لأولى" الذي يختص بالكتاب الدراسي الأول، جاءت من المنهاج الدراسي ولم تكن صعبة، ويمكن القول بأنها تحتاج إلى القليل من إمعان النظر".

وقال حميد :"بشكلٍ عام تكوّن الاختبار من عشرة أسئلة واتخذت الأسئلة العديد من الاتجاهات من بينها المقالي والموضوعي.

وعن أسئلة النحو والصرف، أضاف :"كانت أسئلة النحو لم تتصف بالصعوبة، ولكنها تحتاج إلى إمعان النظر والتركيز قبل الإجابة، موضحاً أن الاختبار جاء متنوعاً من ناحية القواعد فقد جاء من ضمن الأسئلة سؤال مثّل، وسؤال استخرج، وسؤال أعرب ما تحته خط، وبين ما في الكلمة من إعلال، وكانت الأسئلة بسيطة وسهلة".

وتابع حميد :"أسئلة النصوص غطت مجال الأدب حيث شملت مجالي الشعر والنثر، وجاء من الموضوعات المقررة في المقرر الدراسي القصائد والدروس، وطلب الاختبار من الطلاب ذكر أسماء كتاب هذه النصوص وتوضيح بعض المعاني والمرادفات وشرح الفكر الموجودة في تلك النصوص".

وأشار إلى أنه في نهاية الاختبار، طلب الاختبار من الطلبة كتابة أحد الأساليب الإبداعية النثرية ومنها القصة أو الحوار أو المقال، وتعددت المقالات المطلوبة ومنها: كان عن الفُرقة وما تسببه من أضرار للمجتمع، والموضوع الثاني كان عن البطالة.

بدوره قال الأستاذ باسل الهرش :"إن الامتحان كان سهلاً وواضحاً، ما عكس حالة من الارتياح داخل قاعات الامتحانات".

وتمنى الهرش التوفيق لجميع الطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية هذا العام، وأن ينالو أعلى الدرجات.

آراء الطلبة في الامتحان

وقالت إحدى الطالبات لدى خروجها من الامتحان :"الامتحان كان سهلاً وليس صعباً كما قالت الوزراة بأنه يراعي كافة المستويات، لافتة إنه قد يكون هناك سؤالاً متوسط لقياس درجة التميز".

وبدوره قال أحد الطلاب :"إمتحان اللغة العربية الورقة الأولى كان سهلاً جداً، مبيناً أن بعض الأسئلة كان بها التفاف في صيغة السؤال فقط وهذا ما يفسر قول البعض بصعوبته".

ومن جانبها قالت الطالبة ريهام الترك :"امتحان اللغة العربية امتحان متوسط ولم يكن سهلاً، متمنيةً أن تأتي باقي الامتحانات سهلة".

كما رأى طالب آخر بأن الامتحان لم يكن صعباً، و75% من الأسئلة في الامتحان جاءت من أسئلة الكتاب المدرسي، موضحاً أنه شعر في البداية بتوتر وسرعان ما عاد لهدوئه.





















