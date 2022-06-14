وزيرة الصحة تفتتح قسم الطوارئ الجديد في مستشفى الخليل الحكومي

افتتحت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، قسم الطوارئ الجديد في مستشفى عالية الحكومي بالخليل، بتمويل وتجهيز من جمعية إغاثة أطفال فلسطين، بحضور محافظ الخليل جبرين البكري، وعدد من الشخصيات الرسمية والأهلية في المحافظة.

وذكرت الكيلة، أن القسم أصبح يضم 26 سريرا مزودة بكافة المعدات والتجهيزات الطبية الحديثة، منها 3 لطوارئ الأطفال، و2 للكسور، بعد أن كان يضم 11 سريرا فقط.

وأكدت أن الوزارة تواصل إنجازاتها لخدمة القطاع الصحي، وتقديم أفضل الخدمات الصحية لكافة المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على تطوير كوادرها في شتى المجالات الطبية.

بدورها، قالت منسقة ومشرفة مكتب الخليل في جمعية إغاثة أطفال فلسطين، أمل الهيموني لـ "وفا" إن مشروع افتتاح قسم الطوارئ الجديد في مستشفى الخليل الحكومي "عالية" يندرج ضمن عدة مشاريع تقدمها الجمعية للقطاع الصحي في الخليل، والهدف منها رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والحفاظ على كرامتهم.

وبينت أن الجمعية بصدد افتتاح قسم جراحة العيون في مستشفى المحتسب بالمنطقة الجنوبية بمدينة الخليل يوم الخميس القادم، كما تعمل على إعادة تأهيل قسم الطوارئ في مستشفى يطا الحكومي.

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