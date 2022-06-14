مصادر خاصة: مقتل طفل على يد والده في مدينة غزة

أكدت مصادر أمنية لــ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، مقتل طفل على يد والده في منطقة حي الدرج وسط مدينة غزة.

وذكرت المصادر ذاتها، بوفاة الطفل (أ/س) الذي يبلغ من العمر 12 عاماً، إثر الاعتداء عليه من والده بقطعة حديد على بطنه، وسيتم تحويل الطفل من مستشفى الدرة إلى مجمع دار الشفاء الطبي.

وأشارت إلى أن والده يعاني من اضطرابات نفسية، والآن هو رهن الاعتقال لدى جهاز الشرطة.

وقالت المصادر: "إن قوة شرطية وصلت إلى مكان الجريمة، وفتحت تحقيقًا عاجلاً وفوريًا للوصول إلى ملابسات الحادثة وتقديم الجاني إلى العدالة القانونية".