طريقة عمل كيكة الشوفان للرجيم مفيدة

طريقة عمل كيكة الشوفان للرجيم، ونقدك لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية طريقة عمل كيكة الشوفان للرجيم، حيث يبحث عنها الكثير من الناس الذين يقومون بحمية غذائية لمساعدتهم في انقاص وزنهم، وزادت عمليات البحث عن الموضوع بعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، من قبل الذين يقومون بحمية غذائية، لذلك قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل كيكة الشوفان للرجيم

أولا: المقادير:

- بيضتين

- كوب لبن زبادي

- نصف كوب زيت زيتون

- ثلاث أرباع كوب عسل

- ملعقة صغيرة فانيلا

- ثلاث أرباع كوب دقيق أسمر

- كوب شوفان مطحون

- ملعقتان كبيرتان بايكنغ باودر

- رشة ملح

- شوفان حسب الحاجة

طريقة عمل كيكة الشوفان للرجيم

ثانيا: طريقة التحضير