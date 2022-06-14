الشيخ عزام: خيار المقاومة استراتيجي اثبتت أنها على قدر الأمانة ولا رجعه عنه

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ نافذ عزام، اليوم الثلاثاء، أن خيار المقاومة هو خيار استراتيجي لا رجعة عنه والمقاومة اثبتت انها على قدر الأمانة، موضحًا أن "غزة تنوب اليوم عن الأمة كلها في الدفاع عن حقنا في ارضنا ومقدساتنا".

وقال الشيخ عزام، خلال لقاء وطني في الذكرى الثانية لرحيل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان عبدالله شلح: إنه "رغم كل الظروف المعاكسة، إلا أن الشعب الفلسطيني يقدم للأمة ما يعينها للتحرك نحو واجبها ومسؤولياتها تجاه فلسطين".

وأضاف القيادي في "الجهاد الاسلامي"، أن الفلسطينييِن لا يخيفهم الوعيد الذي تطلقه حكومة الاحتلال وهم على يقين بتحقيق الانتصار، مبينَا أنه: "مهما بلغت حدة التحديدات لوأد فلسطين لن تستطيع هزيمة الاحرار".

وتابع: "نقول للسلطة لا يجوز الرهان على إسرائيل وهي تفعل ما تفعله بالفلسطينيين ولا يجوز الرهان على اميركا الشيطان الأكبر"، مؤكدًا أن الدول العربية والإسلامية لا يجوز ان تعفي نفسها من واجبها تجاه فلسطين.

وفي الذكرى الثانية على استشهاده، قال الشيخ عزام: إن" الدكتور رمضان شلح كان على مدى أربعين عاما يحمل الهم الذي يعيشه كل عربي ومسلم مهما اختلفت المراحل ومهما اختلت التوازنات في الدفاع والنصرة عن القضية الفلسطينية".

كما وأضاف أن الدكتور شلح مع الشهداء أسهموا في فتح الطريق على التحرير، وأنه ذهب الى الله وأدى ما عليه وترك أرثا مقاومًا تسلمه من الشهيد فتحي الشقاقي.