3 آلاف جندي بريطاني يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم، أن حوالي 3 آلاف جندي بريطاني يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية.

ونقلت الصحيفة هذه المعلومات استنادا لقائد عسكري جورجي في إشارة إلى قائد الفيلق الجورجي ماموكا مامولاشفيلي، الذي يقود عددا كبيرا من المرتزقة الأجانب.

وبحسب قوله، يوجد الآن حوالي 20 ألف مرتزق أجنبي في أوكرانيا، أما العدد الدقيق للمقاتلين الغربيين في صفوف الجيش الأوكراني فغير معروف.

وفي وقت سابق، حكم على البريطانيين شون بينر وأيدن إيسلين، وكذلك المغربي سعدون إبراهيم بالإعدام بتهمة الارتزاق، بعد أن اعتقلتهم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية.