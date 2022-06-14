عادات مصرية وصلت غزة ..أمهــــات أمام مدارس التوجيهي يقرأن القرءان ويبكين



"فوبيا التوجيهي" بدأت تتطور من عام لعام في الأراضي الفلسطينية، ولكن المظاهر التعبير عن الخوف ومتابعة الأهالي أخد أشكالاً جديدة على شعبنا لم تكن موجودة في السابق ، حيث ما يتواجد حالياً أمام قاعات الامتحانات يذكرنا بالجمهورية المصرية ، ومدى لهفة الأهالي وانتظار العديد من أولياء الأمور لأ بنائهم أمام قاعة الامتحانات والدعاء المتواصل لهم وقراءة القراءن .

العديد من أولياء الأمور في قطاع غزة والضفة قاموا بإيصال أبنائهم لباب المدارس ، وفضل عدد منهم الانتظار أمام باب المدرسة كنوع من أنواع الدعم النفسي وهو الذي لم يكن متواجداً على مدار الأعوام الماضية ، وكأن العدوى المصرية انتقلت بقوة لقطاع غزة .

مشهد تواجد العديد من أمهات الطلبة أمام المدارس يقرأن القرآن الكريم وافترشن الأرض أمام المدارس والدعاء لأبنائهن مما أثار حالة من الاستغراب والدهشة لدى المواطنين بأن تلك العادات لم تكن موجودة لدى شعبنا وأن نظام الدعاء والبكاء والانتظار جديد .





رهبة الامتحان

"فلسطين اليوم" رصدت عدداً من ردود أفعال المواطنين من فوبيا امتحان الثانوية العامة التوجيهي " حيث قال Dr. Ramy Abdu على حسابة الشخصي: "الحرص الدائم على تكريس رهبة امتحانات الثانوية العامة بكل الأشكال بما فيها إيصال أوراق الامتحانات عبر ما يشبه المراسم الأمنية، يمثل انعكاس حقيقي لواقع مجتمعات تبتدع الخوف وترفض التنوير وتتمسك بتلابيب أدوات القياس البالية" و‏بالتوفيق لطلبة الثانوية العامة في فلسطين.





وتساءل الصحفي تامر المسحال : بالقول "متى تنتهي فوبيا التوجيهي؟! هي محطة وما أكثر محطاتنا .. اللهم وفق طلبتنا وافتح عليهم"

صاروا زي المصريات

"Smah Mhmwd" قال ظاهرة جديدة انهم يستنوا عند المدارس بشكل ضغط عالطالب و بيزيد توتره ....صاروا زي المصريات "

في حين قالت غدير هنية Ghadeer Hemida Hania على حسابها على الفيس بوك " انا ضد القعدة هي وانو نعطي الطالب شعور بالرهبة زيادة.. كلمة الله يرضى عنك ويفتح عليك كفيلة تعطيه شعور بالسعادة والرضا طول اليوم..وتابعت " ولما الطالب يروح المدرسة الام تقرأ قران وتدعي والله يستجيب ان شالله "

صارت موضة

Samah M Abu Barakah ، قالت " يعني عشان السنة الفاتت وحدة قرت قرآن لابنها ع باب المدرسة صارت موضة .. لو قريتن قرآن في الدار هي هي برضو ...وتابعت "انتو هيك بتخوفو الطلاب وبترهبوهم أكثر من الي هما فيه"... ربنا يوفق جميع الطلاب ويفتحها عليهم ويكرمهم.

ومن جانبها علقت عائشة أبومغصيب بالقول " حاسة فيهم والله كان عندي خامس وكنت متوترة

الله يفرح قلوبهن بنجاح أولادهن.. بس والله حرام هيك بيتوتروا الطلاب.

ويشار الى ان أكثر من 87 ألف طالب/وطالبة من كافة محافظات الوطن توجهوا صباح اليوم الثلاثاء 14/6/2022 لتقديم امتحانات الثانوية العامة 2021-2022، ، حيث من المقرر أن يقدم الطلبة امتحان اللغة العربية المبحث الأول في تمام الساعة التاسعة صباحاً ..

وقال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد: "إن عدد الطلبة الذين سيتوجهون اليوم لتقديم امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" وصل إلى أكثر من 87 ألف طالب/وطالبة، منهم 39 ألف ذكورا، و48 ألف إناثا، موزعين على 729 قاعة".