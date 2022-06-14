بالصور الرابطة الإسلامية تطلق حملة استقبال لطلبة الثانوية العامة في مدارس محافظة غزة

أطلقت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين سلسلة استقبالات لطلبة الثانوية العامة؛ وذلك صباح اليوم الثلاثاء، في محافظة غزة.

و أشار أ.جلال بصل منسق ملف المدارس في قطاع غزة إلى أن الرابطة الإسلامية قدمت خلال العام العديد من المشاريع و الحملات الطلابية التي ساندت طلبة الثانوية العامة في دراستهم و كان أبرزها حملة نجاحك بهمنا3، و مشروع دروس التقوية ومراجعة نهائية للطلبة استفاد منها المئات من الطلاب وغيرها العديد من الخدمات الطلابية .

ومن جانبه، قال أ.سعيد العرقان مسؤول الرابطة بغزة :"أن الرابطة الإسلامية تسعى لتقديم أفضل الخدمات لجموع الطلبة في ظل الأوضاع التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وبالأخص بقطاع غزة المحاصر ".

وبدورها عبرت أ.روان حميد مسؤولة الطالبات بإقليم غزة بالرابطة عن تمنياتها لكافة الطلاب والطالبات بالتفوق والتقدم في حياتهم الدراسية وتحصيل أعلى الدرجات مؤكداً على أن العلم و المعرفة هما السلاح الأقوى الذي تحتاج إليه المجتمعات من أجل تحرير فلسطين من دنس الإحتلال، موصية الطلاب على الجد و الاجتهاد من أجل الوصول الى أسمى و أعلى الدرجات.









