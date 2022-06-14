الشرطة تُؤمن بدء امتحانات الثانوية العامة

أمَّنت إدارات الشرطة المختصة في وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، صباح الثلاثاء، بدء امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري 2022، عبر خطة متكاملة لتوفير الأجواء الملائمة للطلبة، وضمان سير عملية الامتحانات بأفضل صورة.

وانتشر عناصر الشرطة منذ ساعات الصباح الباكر في جميع لجان الامتحانات البالغ عددها 223 لجنة امتحانات، إلى جانب مراكز التصحيح والكونترول بمحافظات قطاع غزة.

كما ورافق عناصر الشرطة عملية نقل أوراق الامتحانات من مقر وزارة التربية والتعليم وتوزيعها على كافة مديريات التعليم في المحافظات.

وذكر الناطق باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي، في تصريح صحفي الإثنين، أن الشرطة أنهت استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة، والتي تستمر حتى 4 يوليو المقبل.

ولفت البطنيجي، إلى أن الإدارات المختصة بالشرطة تعمل على توفير الأجواء الملائمة ومنع مصادر الإزعاج، مهيبًا بالمواطنين لضرورة المحافظة على السكينة العامة تقديراً لظروف الطلبة.

وتهدف وزارة الداخلية والأمن الوطني من عملية تأمين امتحانات الثانوية العامة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، إلى توفير الأجواء الهادئة والمناسبة للطلاب داخل تلك اللجان وخارجها.

وفي وقت سابق، قررت قيادة الشرطة منع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة، ومنع مكبرات الصوت وكل مصادر الإزعاج، منذ منتصف شهر مايو الماضي؛ كإجراء استباقي قبل الامتحانات بغية توفير الأجواء الملائمة، وحفاظاً على حالة السكينة والطمأنينة العامة للطلبة.

بدورها، تعمل شرطة المرور على تسهيل الحركة المرورية على المفترقات والشوارع الرئيسة، ومراقبة حظر استخدام مكبرات الصوت لعدم إزعاج الطلبة، كما يتم تأمين مداخل المدارس لمنع الازدحام والتشويش على الطلبة داخل قاعات الامتحانات.

ويتقدم أكثر من 38 ألف طالب وطالبة لاختبارات الثانوية العامة هذا العام في كافة محافظات قطاع غزة.