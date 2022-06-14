خلال مؤتمر صحفي ..غزة تُعلن بدء انطلاق امتحانات "التوجيهي" وتخصيص مركزين للتصحيح

أعلن وكيل وزارة التعليم العالي بغزة، زياد ثابت، اليوم الثلاثاء، بدء انطلاق امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في هذا اليوم حيث يتقدم 87 الف و222 طالب وطالبة إلى امتحانات الثانوية في فلسطين القدس والضفة وغزة وأيضا في لجان خارج فلسطين.

وقالت ثابت، في مؤتمر عقد بمدينة غزة: إن "38 ألف و244 طالب وطالبة في غزة يتقدمون امتحانات الثانوية العامة، موزعين على 225 لجنة امتحانية"، مشيرًا إلى أنه يعمل في المراقبة وإدارة قاعات الامتحان وتقديم الخدمات فيها نحو 5 آلاف و720 موظف من وزارة التربية والتعليم.

وأضاف ثابت أن لدى وزارة التعليم مركزي تصحيح إحداها في غزة والأخر في خانيونس وذلك لتسهيل وتيسير العمل، لافتًا إلى أنه يعمل في تلك المراكز، 2768 مصححًا وإدارياً.

وذكر الوكيل، أن لدى الوزارة بغزة مركز فرز وكونترول الذي يتم فيه إدخال البيانات وعلامات الطلاب ومراجعتها وإظهار النتائج.

وأكد ثابت، أن وزارته نسقت من وزارة التعليم في رام الله فيما يتعلق بـ"التوجيهي" بداية من التوافق على أسئلة الامتحانات واعداد الأسئلة من خلال لجان مشتركة.

من جهته، قال نائب رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة محمد الفرا: إن "اليوم عرس فلسطيني بامتياز وفيه يبرز دور وزارة التربية والتعليم التي عملت بجد على مدار الساعة، والتعليم خطوة من خطوات التحرير وبناء الدولة، وهذه الجهود لتحقيق آمال شعبنا".

وتقدم الفرا، بالشكر لوزارة التربية والتعليم على جهودهم الطيبة، مؤكدةً جهوزية الحكومة لتوفير كل ما يلزم لإنجاح المسيرة التعليمية.