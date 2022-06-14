بالفيديو تخللها اشتباكات مسلحة.. الاحتلال يعتقل 12 مواطناً من أنحاء مختلفة بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 14-6-2022، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تخللها مواجهات واشتباكات مع الشبان في بعض المناطق.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت حوالي 12 مواطناً من مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة وسط مواجهات اندلعت مع الشبان في أكثر من منطقة.

وأوضحت المصادر، وقوع اشتباكات مسلحة بين مقاومين من "كتيبة نابلس" وقوات الاحتلال عقب محاولة اعتقال عبد الرحمن استيتة من مدينة نابلس.، وجاءت الاعتقالات في الضفة المحتلة كالتالي:

اعتقالات الثلاثاء ١٤/٦/٢٠٢٢:

١. زوجة الأسير زياد خليف- بيت لحم

٢. المحرر أحمد أبو راس- دورا جنوب الخليل

٣. سائد حسني- مخيم عقبة جبر بأريحا

٤. مجد الخواجا- رام الله

٥. الفتى إبراهيم وليد صباح- تقوع شرق بيت لحم

٦. ميسرة أبو صويص- رمانة غرب جنين

٧. أحمد صالح الرفاعي- رمانة

٨. خالد بدير- فرعون قرب طولكرم

٩. مثنى بدير- فرعون

١٠. عبد الرحمن ستيتية- نابلس

١١. رامي حدوش- صوريف شمال الخليل

١٢. إياد العكة- نابلس