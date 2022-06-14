هبوط مدوي لعملة البيتكوين في الأسواق، يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم في هذا المقال أسعار عملة البيتكوين، بعد الهبوط المدوي لهذه العملة في تعاملات الاسواق، أمس، وقد زادت شهرة هذه العملة في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الاخيرة، ويبحث عنها الكثير من المتابعين، والتجار، وبعد الزيادة في البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

هبوط مدوي عملة البيتكوين في الأسواق

هوت عملة بيتكوين، اليوم الثلاثاء 14-6-2022، إلى نحو 14% من قيمتها خلال التعاملات في الأسواق العالمية.

أسباب الهبوط

جاء ذلك بعد أن جمدت شركة سيلسيوس الأمريكية لإقراض العملات المشفرة السحوبات والتحويلات مشيرة إلى ظروف "بالغة الشدة"، في أحدث علامة على أن تراجع الأسواق المالية يلحق ضررا بسوق العملات الرقمية.

وكان أثار تحرك سيلسيوس هبوطاً في أرجاء العملات المشفرة لتنخفض قيمتها عن تريليون دولار للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2021، مدفوعة بخسائر بيتكوين، العملة المشفرة الأكبر.

أدنى مستوى في 18 شهرا

وبعد إعلان سيلسيوس، هوت بيتكوين إلى أدنى مستوى في 18 شهرا عند 22 ألفا و725 دولارا قبل أن تتعافى قليلا إلى حوالي 23 ألفا و924 دولارا.

تراجع سعر عملة الإثير

وتراجعت الإثير، ثاني أكبر العملات المشفرة، بما يصل إلى 18% إلى 1176 دولارا وهو أدنى مستوى لها منذ يناير/كانون الثاني 2021.

ويشهد سعر عملة بيتكوين حالة من التذبذب ما بين صعود وهبوط في ظل رفع الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، وإغلاق الصين بسبب الوباء، والضغوط الحكومية على تعدين العملات الرقمية المشفرة من حكومات مثل الصين والهند وتركيا وأمريكا.

جدير ذكره أن العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم منخفضة 51.6% عن أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 48 ألفا و234 دولارا الذي سجلته في 28 مارس/أذار.