مصرع رجل في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

لقي مواطن، فجر اليوم الثلاثاء، مصرعه في إطلاق نار في دير الأسد بالداخل المحتل.

وأفادت مصادر بالداخل، بمقتل محمود ناظم صنع الله (43 عاما) من دير الأسد، في جريمة إطلاق نار، في بلدة البعنة المجاورة في منطقة الشاغور.

ويُشار إلى أنه بذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري إلى 36.

وأوضحت المصادر، بإصابة ثلاثة أشخاص أحدهم بحالة حرجة خلال مطاردة بين مركبتين في شوارع البعنة تخللت تبادلا لإطلاق النار لأسباب لم تتضح بعد، وأسفرت عن مقتل أحد المصابين متأثرا بجروحه الحرجة.

وبدورها، أكدت الطواقم الطبية، مقتل شخص متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها من جراء إطلاق النار؛ موضحة بأن الجريح كان فاقدًا للوعي لدى وصول الطواقم، وبعد فشل عمليات الإنعاش، اضطر الطاقم إلى إقرار وفاته.

وبينت المصادر الطبية، أنه عثر على جثة القتيل قرب مبنى المركز الجماهيري في البعنة، وسط أجواء متوترة.

يأتي ذلك وسط تصاعد في أعمال العنف والجريمة في الداخل المحتل عام 48 خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من التواجد المكثف لقوات الشرطة "الإسرائيلية".

جدير ذكره أنه بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام 2022 الجاري، إلى 36 قتيلاً، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.