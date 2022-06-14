الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 14-6-2022، أن يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول المعدلات السنوية العامة الى أدنى بقليل، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية نهاراً.

وفي ساعات الليل يسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية . والله تعالى أعلم.

الأربعاء: 15-6-2022

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول المعدلات السنوية العامة، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية نهاراً، وفي ساعات الليل يسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية . والله تعالى أعلم.

الخميس: 16-6-2022

يطرأ إرتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة نهاراً بشكل عام خصوصاً في المناطق السهلية والغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية . والله تعالى أعلم.