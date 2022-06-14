بالفيديو الزمالك يبلغ دور الـ16 من كأس مصر بفوز مثير على الداخلية

حقق الزمالك فوزا صعبا 2-1 على فريق الداخلية، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ليفلت الأبيض من الكمين، بعد أداء غير مقنع.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل غريب، بسبب الإصابات وانضمام الدوليين لمنتخب مصر.

ودفع البرتغالي جوسفالدو فيريرا بالظهير الأيسر عبدالله جمعة في وسط الملعب بجوار أشرف روقة، في ظل غياب المصاب طارق حامد، ووجود إمام عاشور مع منتخب مصر.

وخلقت هذه التركيبة خللا كبيرا في خط وسط الزمالك.

واحتفظ المدرب بالثنائي محمود عبدالرازق "شيكابالا"، والمغربي أشرف بن شرقي على دكة البدلاء، مع منح الفرصة للاعبي فريق الشباب.

أما الداخلية فبدأ المباراة بضغط عال، وفاجأ الزمالك مع الثواني الأولى، وكاد الفريق أن يحرز هدفا في الدقيقة الأولى، لولا يقظة الحارس محمد عواد.

الداخلية يتقدم مبكرا

لم يتأخر هدف الداخلية كثيرا، وفي الدقيقة 4 افتتح سمير فكري التسجيل، بعد مهارة فردية كبيرة، حيث راوغ الحارس عواد قبل وضع الكرة في الشباك، بعد خطأ فادح من دفاع الزمالك.

ظل الداخلية الطرف الأفضل في المباراة، حتى انتهى الشوط الأول بنتيجة 1-0.

مع بداية الشوط الثاني دفع فيريرا بالمغربي أشرف بن شرقي في الهجوم، وسيف جعفر في وسط الملعب، وخروج الثنائي محمد طارق ويوسف أسامة، ليتحسن أداء الزمالك.

عودة الزمالك

وفي الدقيقة 60 نجح الزمالك عن طريق البديل سيف جعفر، في إحراز هدف التعادل لتصبح النتيجة 1-1.

وفي الدقيقة 84 دفع فيريرا بالقائد شيكابالا بدلا من عمر السعيد لتنشيط الهجوم، أملا في حسم المباراة في وقتها الأصلي، لكن انتهى الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي، ليذهب الفريقين للأشواط الإضافية.

بن شرقي المنقذ

في الأشواط الإضافية ظهر التعب على الفريقين وبدأت تظهر المساحات في خطوط الفريقين، لكن البديلين شيكابالا وأشرف بن شرقي كان لديهما الحيوية الكافية لتحسين شكل الزمالك الهجومي، وفي الدقيقة 105 والأخيرة من الشوط الإضافي الأول سجل أشرف بن شرقي هدف التقدم للزمالك لتصبح النتيجة 2-1.

في الشوط الإضافي الثاني ضغط فريق الداخلية بكل خطوطه من أجل إحراز هدف التعادل، لكن الزمالك حافظ النتيجة ليتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس مصر.