سعر الدولار لحظة بلحظة في سوريا-سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا، فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، وكعادته في صباح كل يوم، يرصد محرك البحث العالمي قوقل وعمليات البحث التي تجرى عليه، لمواكبة كل ما هو جديد، وتكتب عنه، وذلك حرصاً من فريق العمل وضعنا لكم هذه المقالة للتعرف على أسعار صرف العملات في سوريا اليوم الثلاثاء، وخاصة سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية لليوم الثلاثاء 14/6/2022م.

سعر الدولار اليوم في سوريا

ووفق العديد من المواقع الاقتصادية السورية، فقد استقر سعر الدولار اليوم في سوريا خلال مستهل تداولات اليوم الثلاثاء لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ولم يتغير سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلًا نحو 3965 ليرة للشراء، و4000 ليرة للبيع، بحسب منصة "sp-today" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا لدى السوق الموازية.

سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا

سعر الدولار لحظة بلحظة في سوريا-سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا، وتلقي دمشق باللائمة على العقوبات الغربية في الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد حيث أدى انهيار قيمة العملة إلى زيادات كبيرة في الأسعار مما جعل المواطنين يكابدون في سبيل توفير الأغذية والسلع الأساسية الأخرى.

ويحتوي شمال شرق سوريا على الكثير من احتياطيات النفط وإنتاج القمح في حين كان شمال غرب سوريا منطقة زراعية وصناعية في فترة سابقة.

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء

ويرى الخبراء أن الواقع الاقتصادي في سوريا لا يتطلب اللجوء إلى حذف أصفار من العملة؛ لأن سوريا لن تحتاج إلى حذف الأصفار إلا إذا زاد التضخم 10 أضعاف عما هو حالياً.

وفي 24 يناير/ كانون الثاني 2021، طرح "مصرف سورية المركزي" ورقة 5000 ليرة سورية للتداول في الأسواق، لتلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية.

وتشير الأرقام الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها الرئيسية، والتي تُجمع بحسب تقاريرها الدورية وتصريحات مسؤوليها إلى أن نسبة انتشار الفقر في سوريا تزيد اليوم على 90%، وهي نسبة تمّ استنتاجها إما من خلال الخلاصات المبنية على خط الفقر الأممي البالغ 1.90 دولار للفرد في اليوم، أو من خلال نتائج مسوح الأمن الغذائي للأسر السورية، والتي نفذت بالتعاون مع الحكومة السورية، وآخرها كان في عام 2020.

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

واستقر سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 4167 ليرة للشراء، و4209 ليرة للبيع، وهو السعر ذاته بتعاملات أمس.

وبقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، عند مستوى 4874 ليرة للشراء، و4927 ليرة للبيع، دون تغيير عن أسعار الأمس.

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

سعر الريال والدرهم والدينار

ولم يشهد سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) أى تحرك، مسجلا 1054 ليرة للشراء، و1067 ليرة للبيع.

في حين استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 1077 ليرة للشراء، و1089 ليرة للبيع.

اسعار الدولار في سوريا أول بأول اليوم الثلاثاء

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مستوى 1055 ليرة للشراء، و1068 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

سعر الدولار مقابل السوري

وبقي سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 12922 ليرة للشراء، و13061 ليرة للبيع.