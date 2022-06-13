طالع أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية في سوريا اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار العملات في سوريا في تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث استقر سعر الدولار اليوم في سوريا خلال مستهل تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

ولم يتغير سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلًا نحو 3965 ليرة للشراء، و4000 ليرة للبيع، بحسب منصة "sp-today" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا لدى السوق الموازية.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

واستقر سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 4167 ليرة للشراء، و4209 ليرة للبيع، وهو السعر ذاته بتعاملات أمس.

وبقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، عند مستوى 4874 ليرة للشراء، و4927 ليرة للبيع، دون تغيير عن أسعار الأمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

ولم يشهد سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) أى تحرك، مسجلا 1054 ليرة للشراء، و1067 ليرة للبيع.

في حين استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 1077 ليرة للشراء، و1089 ليرة للبيع.

وبقي سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 12922 ليرة للشراء، و13061 ليرة للبيع.