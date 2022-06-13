أسعار الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، تراجعت أسعار الذهب مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 14 -6-2022، تزامنًا مع هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السودان

انخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 26.890 ألف جنيه (58.90 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today" المختص بأسعار الذهب.

وتراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السودان اليوم، إلى نحو 23.529 ألف جنيه (51.54 دولار).

كما نزل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، إلى مستوى 20.167 ألف جنيه (44.18 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في السودان، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.686 ألف جنيه (34.36 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السودان

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في السودان، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، انخفاضًا إلى نحو 836.264 ألف جنيه (1832 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان، نحو 188.231 ألف جنيه (412.33 دولار).

عالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، متخلية عن أعلى مستوياتها في شهر، بضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي دعمت صعود الدولار على حساب المعدن الثمين، بينما يترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.