كم سعر جرام الذهب مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً في مصر اليوم الثلاثاء 14يونيو 2022، ما يزيد من حدة تراجع البيع، وفق متعاملين.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى نحو 1135 جنيهًا (60.16 دولار)، مقابل 1116 جنيهًا (59.60 دولار) في تعاملات صباح اليوم ، بحسب الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، خلال التعاملات المسائية، إلى 851 جنيهًا (45.10 دولار)، مقابل 836.83 جنيه (44.70 دولار) في تعاملات صباح اليوم الإثنين.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 634 جنيهًا (33.60 دولار)، مقابل 650.86 جنيه (34.77 دولار) في تعاملات صباح اليوم.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 993 جنيهًا (52.63 دولار)، مقابل 976.31 جنيه (52.15 دولار)، في تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر، خلال تعاملات اليوم، ارتفاعًا إلى نحو 34.707 ألف جنيه (1855 دولارًا)، مقابل 34.700 ألف جنيه (1854 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7811 جنيها (421.63 دولار).

عالمياً، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة الإثنين، متخلية عن أعلى مستوياتها في شهر، بضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي دعمت صعود الدولار على حساب المعدن الثمين، بينما يترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.