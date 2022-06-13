دعاء الامتحان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.. أفضل أدعية قبل الإمتحان 2022 مكتوبة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا"، قبل ساعات من بدء طلبة الثانوية العامة في كافة محافظات الوطن، تقديم أول أمتحان ثانوية عامة "توجيهي" للعام الحالي 2022، قررنا في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وضع لكم هذه المقالة طلبة الثانوية العامة 2022، للحديث عن أفضل أدعية قبل الامتحان وما يستحب الدعاء به قبل دخول قاعة الامتحانات وقبل استلم ورقة الاسئلة ، وذلك حرصاً من فريق العمل على تسهيل وتسير لكم كل الوسائل والطرق وما يبحث عنه طلبة الثانوية ومما شأنه أن يساهم في توفير الجوء المناسب والمفضل لكم، لذلك سنركز في هذه المقالة على أدعية قبل وبعد الامتحان2022، ودعاء قبل الامتحان 2022، خاصة وأن الساعات والدقائق ستشهد عبر محركات قوقل عمليات بحث مطالبة أفضل الدعاء عند الامتحان 2022.

دعاء الامتحان الصعب

ادعية قبل وبعد الامتحان يحرص عليه كثير من طلاب الثانوية العامة في عمليات البحث طلباً عليها من محركات بحث العالمية وخاصة محرك قوقل، خلال الدقائق والساعات التي تسبق موعد كل امتحان سواء كان سهل أو صعب، لذلك في مقالنا دعاء قبل الامتحان 2022 "اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا"..أفضل أدعية قبل الإمتحان 2022، سنرفق لكم ادعية قبل الامتحان أو دعاء قبل الامتحان والتي من شأنها تخفيف التوتر والقلق والخوف لدى طلبة الثانوية العامة فقد قال الله سبحانه وتعالى :" « الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»، ( سورة الرعد: الآية 28).

دعاء قبل وبعد الامتحان

لذلك وفي مقالنا دعاء الامتحان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.. أفضل أدعية قبل الإمتحان 2022 مكتوبة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا"، الذي خصصنه لنشر الدعاء الذي يقال قبل الامتحان، أولاً دعاء قبل الامتحان:" اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير".

دعاء قبل دخول الامتحان

ومن أفضل أدعية قبل الإمتحان والتي سنرفقها لكم في مقالنا ....،

اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شيء قدير.

- بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.

- عند تعسر الامتحان اللهمّ يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه ردّ إليّ حاجتي وأنت أرحم الراحمين.

- اللهمّ يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعماء، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضرًا ليس بغائب، يا موجودًا عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا حليمًا لا يعجل، يسّر أمري.

- اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين.

- اللهم أخرجنا من ظلمات الدهر، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر لنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء دخول الامتحان " اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا"

من أدعية قبل الامتحان، دعاء دخول الامتحان:" ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لسانى يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين.

وعند دعاء دخول لجنة الامتحان نقول :" ربّ ادخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا".

دعاء أول يوم امتحان

دعاء قبل الامتحان 2022 "اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا"..أفضل أدعية قبل الإمتحان 2022، بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا يضرُّ مع اسمه شيء، اللهم اجعل أول يوم في الاختبار بداية خير، واجعل نجاحي في الاختبارات وسيلة لتحقيق ما تُحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أسالك القوة لا الضعف، والثبات لا التزعزع، والتذكر لا النسيان

دعاء عند تعسّر الإجابة نقول :" لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا حى يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين.

ودعاء عند النسيان:" اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنى بضالتي، أو رد على ضالتي

ودعاء عند الانتهاء من الامتحان:" الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

دعاء تيسير الامتحان على أولادنا تويتر

فقد جاء أن أفضل ما يدعى به أهل الطالب والممتحن بهذا الدعاء :"اللهم ثبت أقدامهم ، اللهم أنزل السكينة فى قلوبهم ، اللهم ذكرهم اذا نسوا ، اللهم علمهم اذا جهلوا"،" اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا ، اللهم ذكرهم عند السؤال ، وألهمهم الاجابة الصحيحة".

آيات تسهيل الامتحان

وضمن مقالنا دعاء قبل الامتحان 2022 "اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا"..أفضل أدعية قبل الإمتحان 2022 سنرفق لكم أفضل آيات تسهيل الامتحان بسم الله الرحمن الرحيم :" « وَابْتَغِ فِيمَآ آتَاكَ اللّهُ الدّارَ الاَخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدّنْيَا وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ الْمُفْسِدِينَ » الآية 77 من سورة القصص.

دعاء الامتحان المستجاب

اللهم يا معلّم موسى علّمني، ويا مفهم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، و أسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.