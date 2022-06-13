الاحتلال يطالب "الإسرائيليين" بمغادرة إسطنبول فورًا خشية من هجمات ايرانية

أصدر ما يسمى بـ "مجلس الأمن القومي" لكيان الاحتلال تحذيراً لـ "لإسرائيليين" من السفر إلى إسطنبول.

وقال المجلس في بيان له، اليوم الإثنين، إن خطر السفر إلى إسطنبول هو من الدرجة الرابعة وهي أعلى مستوى للتحذير.

وطالب في بيانه الإسرائيليين بمغادرة إسطنبول بأسرع وقت ممكن والامتناع عن السفر إليها.

وبحسب البيان فإن التحذير للسفر إلى باقي المدن التركية من الدرجة الثالثة، وهي تعني توصية بعدم السفر إليها إلا للضرورة القصوى.

وفسر مجلس الأمن القومي في الاحتلال تحذيراته بازدياد المحاولات الإيرانية لاستهداف إسرائيليين في تركيا وخاصة بإسطنبول.

وكان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد دعا في اجتماع الأحزاب، اليوم الاثنين 13 يونيو 2022، الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى تركيا.

ونقل موقع والا العبري عن لبيد طلبه من الإسرائيليين عدم السفر إلى تركيا على الإطلاق إذا لم تكن هناك حاجة حيوية لذل، مطالباً الموجودين بالفعل في اسطنبول إلى العودة إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن.

وكانت صحيفة (إسرائيل هيوم) الإسرائيلية، قد نشرت أن مخابرات الاحتلال سمحت بنشر معلومات قبل شهر مفادها أن مسؤولين "أمنيين إسرائيليين" زوّدوا نظراءهم في تركيا بمعلومات عن نية عناصر إيرانية شن الهجوم على أهداف "إسرائيلية" داخل الأراضي التركية.