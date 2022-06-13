انهيار كبير لعملة "البيتكوين" لأول مرة منذ 2020

انهارت عملة "بيتكوين" اليوم الإثنين، إلى ما دون 25 ألف دولار لأول مرة منذ نهاية 2020 في سوق متوتر.

وهوى سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم الإثنين 13 يونيو/حزيران 2022 بنسبة 12.24% ليصل إلى 24200 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين لتصل إلى 471.21 مليار دولار.

ويشهد سعر عملة بيتكوين حالة من التذبذب ما بين صعود وهبوط في ظل رفع الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، وإغلاق الصين بسبب الوباء، والضغوط الحكومية على تعدين العملات الرقمية المشفرة من حكومات مثل الصين والهند وتركيا وأمريكا.

وانخفضت الآن بنسبة 56% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر/تشرين الثاني عند 68 ألفا و992 دولارا.

ومن الجدير بالذكر أن العملة الرقمية الشهيرة يتم تداولها عند مستوى أقل بكثير من أعلى مستوى قياسي بلغ 69000 دولار كان قد سجله في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

وفشلت عملة بيتكوين وأخواتها الكبار في احتضان التضخم كما كان متوقعا، ومع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 1.4% في الربع الأول من عام 2022، ولجوء مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) إلى رفع معدلات الفائدة مرتين متتاليتين.

عزف المستثمرون عن العملات الرقمية المشفرة عالية المخاطر، وفضلوا الاستثمار في الدولار وأدوات الدين ذات الفائدة المرتفعة، حتى المتحوطين في الذهب باعوا سبائكهم لشراء الدولار، والأمر نفسه لحملة الأسهم.

ورغم التراجع الحاد في قيمة بيتكوين، إلا أن خبراء أسواق المال متفائلون بمستقبل العملة المشفرة، وأرجعوا ذلك إلى قاعدة اقتصادية تقول إن كل قاع منخفض يتبعه زيادة قوية، ومثال على ذلك عندما تراجع سعر برميل النفط إلى دون الصفر مع تبخر الطلب وتكدس المخزون، ثم بعد عامين تخطى سعر البرميل خام نايمكس 110 دولارات.

وبالنسبة لسوق الكريبتو، واصلت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الإثنين 13 يونيو/حزيران 2022 انهيارها، حيث تجاوزت خسائر بعض العملات الشهيرة أكثر من 18%.

وخسر سوق العملات الرقمية نحو 2.2% من قيمته السوقية خلال أقل من ساعة ليصل حجمه إلى 997.40 مليار دولار مقابل 1.02 تريليون دولار خلال تعاملات الصباح المبكرة، بقيادة الخسائر التي منيت بها كل من بيتكوين ودوجكوين وكاردانو وبولكادوت.

وبلغ حجم التداول خلال تعاملات اليوم 115.80 مليار دولار.