سبب منع عرض فيلم سيدة الجنة- أسباب منع عرض فيلم عرض فيلم سيدة الجنة، أثار فيلم سيدة الجنة خلال الساعات الماضية التساؤلات لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لذلك قررنا في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن نضع لكم هذه المقالة للحديث عن سبب منع عرض فيلم سيدة الجنة، خاصة في دولة المغرب العربي الشقيق، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التي كثرت عبر محرك قوقل خلال الساعات الماضية وحملت عنوان سبب منع عرض فيلم سيدة الجنة- أسباب عرض فيلم عرض فيلم سيدة الجنة.

سبب منع عرض فيلم سيدة الجنة

سبب منع عرض فيلم سيدة الجنة- أسباب منع عرض فيلم عرض فيلم سيدة الجنة، اتهم المعارضون لعرض الفيلم؛ صُنَّاعه بالإساءة للإسلام ومحاولة تشويه صورته، إلى جانب انتقاد تجسيد شخصيات الصحابة مثل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم.

فقد أصدر المركز السينمائي في المغرب، أول أمس السبت، بيانا أعلن فيه عدم منح فيلم "سيدة الجنة" (Lady of Heaven) -الذي يتناول قصة حياة السيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم- الموافقة على العرض على المستويين التجاري والثقافي.

كما استنكر المجلس العلمي الأعلى، الهيئة الدينية الرسمية المسؤولة عن إصدار الفتاوى، محتوى الفيلم "الذي يتعارض مع ثوابت الإسلام"، وندّد المجلس في بيان له بما جاء في الفيلم، معتبرا أنه "يتضمن تزويرا فاضحا لحقائق ثابتة في التاريخ الإسلامي".

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اين يعرض فيلم سيدة الجنة

سبب منع عرض فيلم سيدة الجنة- أسباب منع عرض فيلم عرض فيلم سيدة الجنة، وأقالت الحكومة البريطانية، السبت، مسؤولا مسلما من منصبه على رأس مجموعة عمل رسمية، بعدما اتهمته بتشجيع تظاهرات ضد فيلم عن ابنة النبي محمد.

وكانت شبكة (سيني وورلد) البريطانية لدور السينما اضطرت لوقف عرض فيلم "سيدة الجنة" الذي بدأ في الصالات، مطلع يونيو، بعد هذه الحملة التي قامت بها مجموعات اعتبرت الفيلم "مسيئا".

وكتب قارئ عاصم، وهو إمام ومحام في ليدز بشمال إنكلترا، تعليقا على فيسبوك، الاثنين، قال فيه إن الفيلم "يؤذي مشاعر المسلمين". لكن المجموعة التي يتولى منصب نائب رئيسها لم تتظاهر.

ونشر الإمام إحداثيات مكان للتظاهر في ليدز في الليلة نفسها.

قصة فيلم سيدة الجنة

فيلم 'سيدة الجنة

أسباب منع عرض فيلم عرض فيلم سيدة الجنة، بدأ عرض الفيلم الذي يتناول سيرة فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد وزوجة رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب أول الأئمة لدى الشيعة، في الثالث من يونيو في بريطانيا.

ويتناول الفيلم الصراع على خلافة النبي محمد بعد وفاته.

وانتقد البعض الفيلم بزعم أنه شخص النبي إلا أن الموقع الإلكتروني للفيلم يؤكد عدم تقديم أي شخصية مقدسة، واستعمال "أضواء ومؤثرات بصرية" عوضا عن ذلك، على حد قوله.

ويتركز النقد الموجه للفيلم بشكل كبير على تصوير العديد من صحابة النبي مثل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان.

وقد أدانت منظمة الإعلام الإسلامي في المملكة المتحدة (5 بيلارز) تصوير الشخصيات المقدسة، ووصفتها بأنها "مروعة ومثيرة للاشمئزاز" بعد أن أشارت إلى محاولة الفيلم إيجاد أوجه تشابه بين أفعال هذه الشخصيات وأفعال تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق.

أسباب منع عرض فيلم عرض فيلم سيدة الجنة، وتقول صحيفة الإندبندنت البريطانية إن تصوير الشخصيات المقدسة "موضوع مثير للانقسام للغاية بين المدارس الدينية في الإسلام".

وأضافت "يعتقد معظم المسلمين السنة أنه يجب حظر هذه الصور، بينما يقبل الشيعة عادة مثل هذه الصور إذا تم تقديمها باحترام".

ونقلت الإندبندنت عن وكالة أنباء فارس أن عددا من العلماء المسلمين المشهورين قد انتقدوا الفيلم بسبب "سوء البحث والمحتوى".