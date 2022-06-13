خطوات للوقاية من المشاكل الجلدية في فصل الصيف

المشاكل الجلدية من أبرز مساوئ فصل الصيف، فمع ارتفاع درجة حرارة الجو تصبح مشاكل الجلد والالتهابات أمر لا مفر منه.

بداية من الجفاف وانتهاء بالطفح الجلدي الحراري، يصاب عدد كبير من الناس بالأمراض الجلدية الصيفية، وحتى من يجلس في المنزل لا يسلم منها.

لا يوجد سبب واحد لأبرز المشاكل الجلدية، لكن زيادة التعرض لأشياء مثل أشعة الشمس والحشرات والنباتات السامة يسبب الطفح الجلدي المؤلم والحكة وأغلب الالتهابات الجلدية.

لحسن الحظ، هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكن للناس اتباعها لتجنب الطفح الجلدي غير المرغوب فيه، مع التعرف على أبرز المشاكل الجلدية الشائعة في الصيف.

مشاكل الجلد الشائعة في الصيف

لا توجد علاقة جيدة بين الطقس الحار والبشرة الصحية المتوهجة، إذ يدعو الجو الصيفي الحارق إلى الإصابة بالعديد من مشاكل البشرة.

ووفقا لموقع healthshots فإن أبرز المشاكل الجلدية الشائعة ما يلي:

1. حب الشباب

يمتزج العرق الموجود على بشرتك مع البكتيريا والزيت ويسد المسام ما يؤدي إلى ظهور البثور، خاصة الأشخاص ذوو البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب الذين يعانون كثيرا خلال أشهر الصيف الحارة والرطبة.

الحل: امسح العرق دائمًا من الجلد بمنشفة نظيفة أو قطعة قماش نظيفة مع استخدام منظف بحمض الساليسيليك ومنتجات العناية بالبشرة والمكياج التي لا تسبب انسداد المسام.

2- جفاف الجلد

رغم أن البيئة حارة ورطبة لا يزال الجلد جافًا ومتهيجًا، حيث تعتبر البشرة الجافة من أكثر المشاكل شيوعًا في الصيف، والسبب الأساسي هو تعرض الجلد الزائد للشمس والمياه وتكييف الهواء لفترات طويلة.

الحل: استخدام منظف معتدل لغسل الجلد مع وضع مرطب خالٍ من العطور بعد كل استحمام، واستخدام واقي الشمس قبل الخروج في الهواء الطلق، لا سيما النوع الذي يوفر حماية واسعة الطيف ومقاومة للماء.

3- التهاب الجريبات

تُعرف الفتحة الموجودة على الجلد التي ينمو منها الشعر باسم الجريب، وكلما تلوثت بسبب البكتيريا أو الأوساخ فإنك تعزز التهاب الجريبات.

هذه الالتهابات تبدو وكأنها بثرة على الطبقة الخارجية من الجلد، لكنها حساسة عند اللمس ومثيرة للحكة، وهي مشكلة جلدية صيفية نموذجية يمكن معالجتها بسهولة.

الحل: الابتعاد عن أحواض الاستحمام الساخنة والمسابح التي لا تتحكم في مستويات الأحماض والكلور، حيث يصاب الكثير من الناس بالتهاب الجريبات في حوض الاستحمام الساخن خلال فصل الصيف.

أيضا يوصي الخبراء بارتداء ملابس خفيفة الوزن فضفاضة عندما يكون الجو حارًا ورطبًا لتجنب هذه الالتهابات.

4- حساسية الشمس

يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى الإصابة بالطفح الجلدي المثير للحكة، ويحدث عن طريق تناول بعض الأدوية مثل الدوكسيسيكلين والكيتوبروفين.

وتظهر نتوءات حمراء شديدة الحكة على بعض أو كل البشرة العارية في حالة حساسية الشمس.

الحل: حماية بشرتك من الشمس هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا، ويمكنك البحث عن الظل وارتداء الملابس الواقية من الشمس واستخدام كريم واق من أشعة الشمس جيدًا.

5- الطفح الجلدي الحراري

تسبب الغدد العرقية المسدودة في الجلد طفح جلدي، ونظرًا لأن العرق لا يمكن أن يجد طريقه للخروج بسبب الانسداد، فإنه يتراكم تحت الجلد ويسبب ظهور نتوءات صغيرة مثيرة للحكة.

وعندما تطلق هذه البقع العرق في الصيف يشعر العديد من الأفراد بإحساس وخز على جلدهم.

الحل: غالبًا ما يقترح أطباء الجلد ارتداء ملابس قطنية خفيفة الوزن وفضفاضة، ومسح العرق عن الجلد، والاستحمام بعد التمرين أو التعرق المفرط.