تصادم بين ناقلتين بميناء بورتسودان بعد ساعات من غرق سفينة ضأن بميناء سواكن

بعد ساعات قليلة من غرق سفينة شحن بميناء سواكن، وقع حادث تصادم بين ناقلتين بميناء بورتسودان.

وشهد ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر شرقي السودان، الإثنين، حادثة تصادم بين ناقلتي نفط وبضائع، دون وقوع خسائر.

وقال رئيس نقابة العاملين بالموانئ الشرقية للسودان، عبود الشربيني لـ"العين الإخبارية" إن التصادم نتيجة لارتفاع حدة الأمواج بساحل البحر الأحمر، مشدداً على أن الوضع بالميناء الشمالي مستقر حالياً ولم تتأثر حركة الملاحة.

وقال الشربيني إن الناقلتين في طريقهما لمغادرة الميناء بعد تكملة بعض الإجراءات الطفيفة، حسب وصفه.

وتأتي هذه الحادثة غداة غرق باخرة شحن أثناء استعدادها لمغادرة رصيف ميناء سواكن في السودان. وعلى متنها 16000 رأس من الضأن.

وغرقت الباخرة، ليل السبت الأحد ، بمجرد تحركها من ميناء عثمان دقنة على ساحل البحر الأحمر عند مدينة سواكن شرقي السودان، حيث كانت متجهة للسعودية.

وأجمعت الجهات المختصة في السودان على أن سبب الغرق يعود إلى الحمولة الزائدة حيث فاقت طاقتها المقدرة بنحو 5 آلاف من الضأن.

وشكل نفوق هذا العدد الكبير جدا من المواشي داخل السفينة الغارقة، كارثة بيئية كبرى، خاصة أن مكان غرق الباخرة لا يبعد عن اليابسة سوى أمتار.

وقدرت شعبة المصدرين بالسودان، خسائر باخرة الشحن بأكثر من أربعة ملايين دولار.