إصابة رئيس الوزراء الكندي "جاستين ترودو" بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جاستين ترودو، اليوم الإثنين، إصابته بفيروس كورونا، وذلك للمرة الثانية خلال العام الحالي، قائلا إن وضعه جيد وذلك بسبب حصوله على جرعات اللقاح.

وكتب ترودو في تغريدة على "تويتر": "ثبتت إصابتي بكوفيد-19. سأتبع إرشادات الصحة العامة وأقوم بالعزل"، مضيفا: "أشعر أنني بخير وذلك لأنني حصلت على جرعات اللقاح".

ودعا ترودو الأفراد الغير حاصلين على اللقاح إلى الحصول عليه، و"الحصول على الجرعات المعززة إذا أمكن ذلك"، مضيفا: "دعونا نحمي نظام الرعاية الصحية لدينا، وبعضنا البعض، وأنفسنا".

I’ve tested positive for COVID-19. I’ll be following public health guidelines and isolating. I feel okay, but that’s because I got my shots. So, if you haven’t, get vaccinated - and if you can, get boosted. Let’s protect our healthcare system, each other, and ourselves. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 13, 2022

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يصاب بها ترودو بكورونا، بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس في يناير الماضي.

كما عزل رئيس الوزراء في منزله في الأشهر الأولى من انتشار الجائحة بعد أن ثبتت إصابة زوجته.