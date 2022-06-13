الاحتلال يعتقل شخصاً من "بيت شيمش" بعد تهديده بقتل ليبرمان

اعتقلت شرطة الاحتلال، اليوم الاثنين، "إسرائيلياً" من سكان مستوطنة "بيت شيمش" وسط البلاد، وذلك بعد أن قام بتوجيه تهديدات بالقتل لوزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وعائلته.

واعتقل "الإسرائيلي" البالغ من العمر 18 عامًا بسبب منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيها عن رغبته في قتل الوزير وعائلته، حيث كتب في إحدى المنشورات: لقد دمرتم البلد بهذه الأسعار. أنا أموت لأقتلك إذا صادفتك. استعد، هل سيكون بسكين أم بفأس ؟؟؟".

وأضاف في رسالة أخرى: "سأقتلك أنت أو أقتل عائلتك"، ... "ماذا سنشرب في جنازة ليبرمان؟ ويسكي أم كونياك؟".

وكان وزير المالية، قد قدم شكوى للشرطة الخميس الماضي، بشأن سلسلة تهديدات بالقتل تلقاها عبر الإنترنت.

وجاءت هذه التهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي وسط تصاعد في الانتقادات الشديدة لليبرمان بعد محاولاته التراجع عن المزايا الخاصة أو الإعفاءات الممنوحة لطائفة الحريديم والمؤسسات الدينية.

من جهة أخرى، كان الحاخام مئير مزوز من بني براك قد وصف ليبرمان ووزراء آخرين في الشهر الماضي، بأنهم "أسوأ من النازيين" بسبب سلسلة من الإصلاحات الحكومية.

وزعم عضو الكنيست عن حزب الليكود "يسرائيل كاتس" أن ليبرمان "يتصرف مثل أكبر معاداة السامية في التاريخ" من خلال دفع إصلاحاته.

وأثار ليبرمان جدلًا خاصًا بعد أن قال: إن بعض المدارس الدينية تدرس في الغالب الخمول، وهدد بمزيد من التخفيضات في التمويل بسبب فشلهم في تدريس مواد المناهج الأساسية.