رابط مباشر موعد نتائج اختبار التحصيل الدراسي في السعودية 2022

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موعد نتائج اختبار التحصيلي في السعودية

كما يتساءل الكثيرون عن موعد اعلان نتائج التحصيل الدراسي، حيث لم تقر هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة بعد عن موعد ظهور نتائج الاختبار التحصيلي للطلاب الذين خاضوا الاختبار، والذين بلغ عددهم 300 ألف طالب وطالبة، ولكن كما اعتاد الجميع تم التوقع بأن تكون نتائج الاختبار خلال شهر واحد من التقديم.

وسيتم إعلان درجات الاختبار المحوسب خلال ثلاث أيام عمل، وكذلك تستطيع الاستعلام عنها عن طريق الصفحة الرسمية للقياس، لذلك يسعى العديد من طلاب المرحلة الثانوية للتقدم لهذا الاختبار واجتيازه للحصول على درجة عالية تؤهله للقبول في العديد من الفرص سواء كانت كليات أو معاهد داخل وخارج المملكة العربية السعودية، فهذا الاختبار له دور هام جدًا في تحديد مستقبلهم في الفترة القادمة، ويتكون الاختبار من اختبار عملي وآخر نظري.

طريقة الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي 2022

• الدخول للرابط الخاص بالمركز الوطني للقياس: e-services.etec.gov.sa

• قم بإدخال بياناتك والتي تتمثل في رقم السجل المدني وكلمة المرور الخاصة بك.

• النقر على أيقونة تسجيل الدخول للدخول إلى الصفحة الرئيسية.

• انقر على أيقونة النتائج.

• ادخل إلى ايقونة نوع الاختبار ثم حدد الاختبار التحصيلي.

• ستظهر صفحة بها نوع الاختبار.

• حدد أيقونة قياس التحصيل الدراسي من حقل نوع الاختبار.

• سيظهر أمامك تاريخ الاختبار وكذلك درجة الاختبار الخاصة بك.

• يمكنك الضغط على طباعة درجة الاختبار الخاص بك لتقديمها في الكليات والجامعات التي تريد الالتحاق بها.

تنويه : يجب أن تعلم أن نتائج الاختبار تظهر فقط للطلبة الذين قاموا بسداد الرسوم والتي تبلغ من 100 الى 150 ريال سعودي حيث أن التسجيل في البداية 100 ريال والتسجيل المتأخر 150 ريال.

طريقة حساب درجة التحصيلي 2022

هناك قانون موزون رياضي من أجل حساب درجة الاختبار التحصيلي، يتم حساب الدرجة على النحو التالي:

( المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية × 0,30) + ( الدرجة الخاصة باختبار القدرات ×0,30) + ( درجة التحصيل × 0,4).

رسوم الاختبار التحصيلي في السعودية

تتمثل في الجدول لتالي:

الاختبار التحصيلي طريقة تقديم الاختبار نوع التسجيل قيمة الرسوم بالريال السعودي

للتخصصات العلمية ورقي تسجيل مبكر 100 ريال

التخصصات العلمية ورقي تسجيل متأخر 150

للتخصصات العلمية محوسب – 150

للتخصصات النظرية ورقي تسجيل مبكر 100

التخصصات النظرية ورقي تسجيل متأخر 150

التخصصات النظرية محوسب – 150

عدد محاولات الاختبار التحصيلي

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب عدد المحاولات الخاصة بالاختبار التحصيلي لطلاب المرحلة الثانوية أو الجامعية وكانت عدد المحاولات كالآتي:

الاختبارات الورقية: هناك أربع محاولات فقط للشخص ، ولكن عند مرور ثلاث سنوات بعد خوض أول اختبار تستطيع المحاولة مرة أخرى ليصبح عدد المحاولات خمسة

الاختبار المحوسب: هناك محاولة واحدة فقط للغة العربية ومُحاولتان للغة الانجليزية.

الاختبار التحصيلي المحوسب من خارج المملكة: يكون للشخص المتقدم محاولتان وعند الرغبة في المحاولة للمرة الثالثة سوف تتم ولكن بشكل ورقي داخل المملكة فقط

رابط فحص التحصيل الدراسي في السعودية 2022

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