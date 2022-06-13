استقبل تردد قناة ام بي سي دراما mbc drama 2022 على نايل سات HD ، ولقد عكف فريق فلسطين اليوم على وضع التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن تردد قناة ام بي سي دراما الجديد الذي من خلاله يمكنكم متابعة الاخبار والمسلسلات أولا بأول ، مع العلم أن هذه الفضائية بدأت في الوصول إلى قمة التريند وتربعت على عرش القنوات والفضائيات التي تهتم في عرض الأفلام وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

تردد قناة MBC دراما الجديد 2022

وقد وضعنا لكم نبذة تعريفية عامة عن قناة ام بي سي دراما mbc drama: وهي قناة مجانية بدأت البث في 27 نوفمبر 2010 في تمام الساعة 5:00 بتوقيت مكة المكرمة، وهي قناة تابعة لمجموعة إم بي سي.

تردد قناة ام بي سي دراما HD

وقد وضعنا لكم بين هذه السطور ، أبرز خطوات ضبط تردد قناة ام بي سي دراما hd ، وهو على النحو التالي: أولا: طريقة تثبيت قناة ام بي سي دراما من الريموت ، ثانيًا: اضغط على زر Menu – القائمة.

ثالثًا: سيظهر لك الآن على الشاشة خيارات – Options. ثم اختر تثبيت – Installation.

رابعًا: الآن اختر تثبيت يدوي – Manual Installation. خامسا: قم باختيار القمر Nile sat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

سادسًا: قم بإدخال التردد السابق ذكره. ثم اختر القطبية (رأسي V/ أفقي H).

سابعًا: قم بإدخال معدل الترميز (27500). ثم بعد ذلك اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.

ثامنًا: وفي الخطوة الأخيرة من ضبط تردد قناة MBC دراما الجديد 2022 hd ، قم بعمل حفظ – Save.

تردد قناة MBC دراما الجديد 2022 hd

إلى جانب هذا الموضوع ، فقد وضعنا لكم أبرز المعروضات التي تعرضها القناة في شهر رمضان ، وهي التالي : مسلسل استديو 22 ، العاصوف 3 ، أمينة حاف 2 ، مين قال سكة سفر ، منهو ولدنا ، ناطحة سحاب ، وغيره .

تردد قنوات mbc دراما الجديد

وفي نهاية المقالة التي هي بعنوان وضعنا لكم تردد قناة ام بي سي دراما الجديد على القمرين الصناعيين ، وهما الاتي : عرب سات : 11919 أفقي 27500 نايل سات : 11938 رأسي 27500 .