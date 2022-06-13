قوات الاحتلال تفرج عن اسير من الضفة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن الأسير عبد الرحمن رشدان من نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بعد أن أمضى 19 عامًا في سجونها.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير عبد الرحمن محمد رشدان (43 عامًا) من بلدة عينابوس جنوب مدينة نابلس، في تاريخ 14/06/2003م.

ويذكر أن والدة رشدان توفيت في أغسطس 2015م بعد معاناتها مع المرض، وحرمها الاحتلال أن تفرح بحريته وعناقه.

ويشار إلى أن رشدان صدر بحقه حكما بالسجن 19 عاما على خلفية عضويته في كتائب القسام، والمشاركة بعدة عمليات إطلاق نار وزرع عبوات ناسفة ضد قوات الاحتلال.