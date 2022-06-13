بالصور بدء اجتماع الفصائل بغزة لمناقشة ملفات هامة بدعوة من الجهاد الإسلامي

بدأ اجتماع الفصائل الفلسطينية بغزة، مساء اليوم الاثنين، بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي لمناقشة ملفات هامة تخص القضية الفلسطينية.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي خالد البطش، وجه دعوة لكافة الفصائل للاجتماع، لمناقشة القضايا المطروحة، والوقوف بمسؤولية وطنية حيال كل القضايا التي يعاني منها أبناء شعبنا الفلسطيني بفعل تصاعد العدوان الصهيوني.

يُشار إلى أن ذلك جاء بعد تصريح الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي القائد زياد النخالة حول استمرار العدوان ضد الأقصى والضفة والأسرى.

وحمل البطش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات التي ستنتج عن استمرار الاحتلال في عدوانه على شعبنا عامة وعلى أهلنا بالقدس خاصة.

كما حمل الاحتلال مسؤولية التدهور الشديد لوضع الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ من 103 يوماُ، والأسير رائد ريان المضرب منذ 67 يوماً رفضاً للاعتقال الإداري.

يتبع..































