رسميًا.. تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اعتماد قاعدة التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي، فيما قطعت تقنية "نصف آلية" لكشف التسلل شوطا نحو اعتمادها في مونديال قطر.

وفي الاجتماع السنوي الـ136 لجمعيته العمومية، قال المجلس المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية إنه "ناقش أيضا التجارب الجارية للتبديلات الناجمة عن ارتجاج في الرأس، البدائل الممكنة للتسلل وآخر التطورات التكنولوجية لدعم حكام المباريات"، مضيفا أن هذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ بدءا من 1 يوليو 2022.

وأكد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، استمرار قاعدة إجراء التبديلات في ثلاث فترات فقط زائد فترة التوقف بين الشوطين.

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جاني إنفانتينو، إن التغيير في قاعدة التبديل، بعد ما كان لثلاثة لاعبين كحد أقصى في المباراة الواحدة، جاء بعد "دعم قوي من كامل مجتمع كرة القدم"، وذلك بعد تجربته الناجحة في بطولات كثيرة خلال فترة جائحة "كوفيد-19".

وأضاف أن خبراء سيقررون عما إذا كانت تقنية التسلل "نصف الآلية" سيتم اعتمادها في نهائيات مونديال قطر التي تنطلق في 21 نوفمبر المقبل.

وبدوره، رأى رئيس لجنة الحكام في الـ"فيفا"، الإيطالي بييرلويجي كولينا أنه "واثق" من استخدام هذه التقنية (تقنية التسلل نصف الآلية) في المونديال القطري.