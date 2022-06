بالفيديو رسميًا.. نجم ريال مديد مارسيلو يعلن اعتزاله

لم يتمالك المدافع البرازيلي مارسيلو، نفسه ودخل في نوبة بكاء خلال مؤتمره الوداعي الذي نظمه ناديه ريال مدريد، اليوم الاثنين، وذلك بعد 15 عاما قضاها اللاعب في صفوف "الميرينغي".

ويرحل مارسيلو البالغ عمره 34 عاما عن صفوف الريال، بعدما انتهى عقده بنهاية الموسم المنصرم، ولم يتم التجديد له بسبب عدم الحاجة إلى خدماته.

وقال مارسيلو خلال مؤتمره الوداعي الذي حضره زملاؤه في النادي الملكي والمدير الفني كارلو أنشيلوتي ورئيس النادي فلورنتينو بيريز: "أريد أن أشكر النادي، وزملائي الذين كنت محظوظا بما يكفي للعب بجانبهم، والمدربين وجميع موظفي النادي، لقد كنت في أفضل ناد في العالم وصنعت التاريخ هنا".

وأضاف: "حين رحلت عن البرازيل كنت أرغب في اللعب في فريق أوروبي كبير والمشاركة بدوري الأبطال، وكانت مغامرة رائعة (مع ريال مدريد)".

وتابع: "اليوم أغادر النادي باعتباري اللاعب الأكثر فوزا بالألقاب في تاريخ أفضل ناد بالعالم".

وأردف: "راؤول (قائد ريال مدريد السابق)، حين وصلت للنادي كانت لدي ذكريات كبيرة معك، وحين ولد ابني الأول إنزو، أعطيتنا سلة بها أشياء كثيرة وكانت تفاصيل لا ننساها أبدا، وأردت أن أحذو حذوك، وكنت مثالا لي".

وأكمل مارسيلو وهو يذرف الدموع: "اليوم يوم فرح، ونبكي بفرح، حيث أغادر وأنا سعيد جدا، وعائلتي كلها فخورة بي، وأنا محظوظ.. هذا ليس وداعا، لأنني لا أشعر أنني سأغادر ريال مدريد، ومستقبل هذا النادي واعد جدا، لقد وصلت هنا كصبي وأغادر كرجل، وشكرا جزيلا لكم جميعا".

وكان مارسيلو انضم لريال مدريد في 2007، قادما من فلومينينسي البرازيلي مقابل 6.5 مليون يورو، ولعب بقميص النادي الملكي 15 عاما متتالية، حقق خلالها كل الألقاب المحلية والقارية الممكنة.

ويترك مارسيلو ريال مدريد بعدما أصبح أكثر اللاعبين في التاريخ حصدا للألقاب مع الفريق، حيث اجتاز اللاعب رصيد الأسطورة باكو خينتو مع الريال، عندما توج بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنقضي ليكون اللقب الـ24 له مع الفريق، قبل أن يعزز هذا الرصيد بلقب دوري أبطال أوروبا ليرفع رصيده إلى 25 لقبا مع الريال.

Such an emotional goodbye for Marcelo. 😭😭😭 Thank you Legend. You'll always be a Madridista in our heart. pic.twitter.com/8kGN0PRLLo