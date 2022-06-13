خبير اقتصادي: الدولار سيواصل الارتفاع حتى نهاية العام والفيدرالي يحسم الأمر..!

يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي تذبذبًا في الآونة الأخيرة بالارتفاع والانخفاض، ما سبب حالة من التخوفات الاقتصادية، لا سيما مدى تأثير ذلك على الأسواق العالمية والمحلية، حيث وصل إلى ارتفاع قياسي لأول منذ سنوات.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، اليوم السبت، ارتفاعا قياسياً منذ فترة طويلة 344 شيكلا.

سبب الارتفاع

الخبير في الشأن الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، عزا أن الارتفاع الأخير في الدولار الأمريكي والذي بدأ من يوم الخميس الماضي سببه المباشر هو مفاجأة الأسواق بمعدل تضخم أعلى من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال د. عبد الكريم لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن التوقعات كانت تشير إلى تباطؤ التضخم لكن سجل رقم أعلى من 9%، مشيرًا إلى ذلك يعتبر مقلقًا للأسواق.

الفيدرالي يحسم والارتفاع مستمر

وأضاف، أن ارتفاع الدولار يعزز من توقعات الفدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة يوم الأربعاء المقبل خلال الاجتماع بـ 75 نقطة وليس 50 نقطة كما كان مخطط وفق التوقعات.

وتوقع د. عبد الكريم، استمرار حالة الارتفاع في سعر صرف الدولار حتى نهاية العام الجاري بوتيرة أسرع لمكافحة التضخم العالمي.

وتابع الخبير الاقتصادي: "الرئيس الأمريكي جو بايدن أشار في تصريحاته أن الفيدرالي ملزم بمكافحة التضخم، كما أن ارتفاع سعر الفائدة المتوقع يدعم الدولار إلى جانب دعم العملات الأخرى بأرقام وتوقعات غير مسبوقة.

تأثير الحرب

وعن تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا، لفت أنها تجلب المزيد من المصاعب الاقتصادية أمام الدول، ما جعل العالم أمام خطر اقتصادي وأمني داهم، مشيرًا إلى أن ملفات ساخنة غير محسومة على طاولة المفاوضات العالمية تثير المخاوف والقلق لدى المستثمرين المضاربين الفاعلين في الاقتصاد، متل: "الملف الإيراني، والملف الصيني التايواني، الملف الإسرائيلي مع فلسطين ولبنان".

وأوضح د. عبد الكريم، "كل ذلك يدفع إلى اللجوء باتجاه الذهب والدولار الذي يعتبر عملة ملاذ آمن، بمعنى أنه كلما زادت المخاطر يزيد الاقبال عن الدولار والذهب والتخلي عن العملات الأخرى".

وأشار إلى أن الارتفاع والانخفاض في سعر صرف الدولار مرتبط بأي عامل أمني أو سياسي أو اقتصادي أو حتى مناخي، محذرًا أنه من الممكن أن يخالف كل التوقعات.

ارتفاع جديد

ووفق توقعات الخبير الاقتصادي لـ"فلسطين اليوم"، فإن اتجاه الدولار أمام الشيكل سيرتفع بشكل تصاعدي حتى نهاية العام، مستدركًا: "قد نشهد تذبذبًا خلال هذه الفترة في سعر الصرف لكنه سيبقى في المسار التصاعدي".

كما توقع د. عبد الكريم، أن يلامس الدولار 3.50 شيكل في الفترة المقبلة، حتى موعد محضر الاجتماع الفيدرالي الأمريكي، لافتًا في الوقت ذاته أن الدولار سيبقى متماسكًا في هذا المستوى أمام العملات الأخرى.

نصائح عامة

ونصح الخبير الاقتصادي، من يمتلك الأموال من نفس العملة بتغيير هذا السلوك ومحاولة التنوع في العملات، مبينًا أن هذا الوقت المناسب لبيع جزء من الدولار وشراء الشيكل "الإسرائيلي"، إلى جانب شراء الذهب وعملة اليورو حال الانخفاض.

ونوه إلى أن المطلوب هو التنوع واغتنام الفرصة لزيادة فرصة الربح والحماية من مخاطر الانخفاض والارتفاع المفاجئ.

وبشأن مدى تأثير ارتفاع الدولار، بيّن الاقتصادي، أن الارتفاع بسعر صرف الدولار مقابل الشيكل سيؤدي إلى رفع قيمة السلع والبضائع في الأسواق الفلسطينية، فضلًا عن الارتفاع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ويأتي ارتفاع الدولار مقابل الشيكل في ظل ارتفاع مؤشر الدولار عالميًا إلى مستوى 104، وترقب المستثمرين قرار الفدرالي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل، والذي من المتوقع أن يشهد خطوات تشددية أعلى للسيطرة على التضخم العالمي.

ولأول يسجل الدولار الأميركي ارتفاعاً كبيراً، مقابل الشيكل، الإسرائيلي، حيث سجًل اليوم السبت، 3.44 شيكلاً، حيث أظهرت بيانات موقع Investing الخاص بمعرفة سعر العملات مقابل الدولار، ارتفاعا كبيرا للدولار مقابل الشيكل "الإسرائيلي".