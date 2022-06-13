موعد تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر 6- متى صرف المنحة القطرية شهر يونيو 2022، أيام قليلة وتشرع الأمم المتحدة بصرف المنحة القطرية دفعة شهر يونيو/ حزيران 2022، فالأمم المتحدة في الغالب تبدأ بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية عبر أجهزتهم الخلوية بعد منتصف الشهر، مع العلم أنها كانت تصرف قبل عدوان شهر مايو 2022، في الأسبوع الأول من كل شهر، لكن الآلية والموعد تغير بعد العدوان "الإسرائيلي" الأخير على القطاع.

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة

ويهتم المواطنون في قطاع غزة، لاسيما المستفيدين من الدفعات النقدية القطرية في البحث بعد اليوم العاشر من كل شهر عن موعد تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر 6- متى صرف المنحة القطرية شهر يونيو 2022، والذي غالبا ما تقوم الأمم المتحدة بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار في يوم 17 من كل شهر، وأحيانا تضطر إلى التأخير يومين، أو التقديم مثلهما، وفق الظروف المتاحة لديها، وتحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على التواصل مع الجهات المختصة للاطلاع على موعد صرف المنحة القطرية الجديدة.

رابط فحص 100 دولار شهر 6

وبالنسبة لأهالي قطاع غزة، فنحو 100 مستفيد من الدفعات النقدية القطرية الشهرية، يعولون عليها في شراء الأساسيات التي يحتاجها أفراد أسرهم، وبيوتهم، كما إنهم يحرصون على سداد دفعات من الأقساط والديون المستحقة عليهم للبقالات والمتاجر وغيره ذلك، لهذا ينتظرون تفعيل رابط فحص 100 دولار شهر 6 بفارغ الصبر، لأن هذه الدفعة يمكن أن تنقذهم من جوع أو التوقيف لدى الأجهزة الشرطية في حال تقدم مدين للجهات المختصة.

فحص 100 دولار شهر 6 برقم الهوية

ويعاني أهالي قطاع غزة من فقر مدقع خلفه الحصار "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ حوالي 16 عاما متتاليا، وهو ما أدى إلى انعدام فرص العمل والأمن الغذائي، والتسبب بالفقر الشديد للمواطنين، وانتظار المعونات الخارجية سواء من الجمعيات الخيرية، أو الدفاعات النقدية، سواء من قطر، أو من مؤسسات تساعدهم في تسيير حياتهم بأدنى الأموال.