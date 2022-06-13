دعاء لطلاب التوجيهي 2022- دعاء دخول قاعة الامتحان لطلاب توجيهي 2022، غدا الثلاثاء 14 يونيو 2022ن أول أيام امتحانات الثانوية العامة" التوجيهي" 2022 في الأراضي الفلسطينية، بعد أن كان من المفترض تقديمه الأسبوع الماضي، إلا أن وزارة التربية والتعليم في رام الله، أصدرت قراراً بتأجيل موعد الامتحانات حتى تاريخ غداً، حتى يستكمل الطلبة دروسهم التي فاتتهم، بفعل إضرابات المعلمين المتكررة، للمطالبة بحقوقهم، وتعلية رواتبهم من الحكومة، في حين اعتبرها بعض الطلبة فرصة لمراجعة المنهج الدراسي والدروس، والاستفادة من هذا الوقت الإضافي بأكبر قدر ممكن.

دعاء لطلاب التوجيهي 2022

وساعات قليلة تفصلنا عن موعد تقديم أول امتحان توجيهي في فلسطين، والبحث عن دعاء لطلاب التوجيهي 2022- دعاء دخول قاعة الامتحان لطلاب توجيهي 2022، يتصدر مواقع البحث المختلفة، فهي مرحلة حاسمة في حياة الطلبة، إضافة إلى أنهم في وضع لا يُحسدون عليه مع اقتراب موعد تقديم الامتحان الأول غدا الثلاثاء، إذ إن التوتر والإرباك يُصيب العديد منهم، ويبحثون عن دعاء لطلاب التوجيهي 2022، يرددونه حتى قُبيل دخول قاعة الامتحان، سيرفق لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، دعاء لطلاب التوجيهي 2022 مكتوب وبالفيديو.

أفضل دعاء لطلاب التوجيهي 2022

ويبحث الطلبة في فلسطين عن أفضل دعاء لطلاب التوجيهي 2022، فهم على يقين تام بأن الأدعية تغير الأقدار وتهدي البال، وتُصفي النفوس، لهذا يحرصون على ترديد كل الأدعية التي من شأنها أن تهدئ من روعهم مع اقتراب تقديم أول امتحان للثانوية العام 2022، لأنهم يعتبرون أن هذه المرحلة هي من تُحدد وجهتهم المقبلة، ومصيرهم في الحياة،

دعاء دخول قاعة الامتحان لطلاب توجيهي 2022

وقبل الدخول إلى قاعة الاختبار لتقديم امتحاناتهم، يحرص طلبة التوجيهي في فلسطين على ترديد دعاء دخول قاعة الامتحان لطلاب التوجيهي 2022، ومن أبرز هذه الأدعية: اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة. اللهم أخرجنا من ظلمات الدهر، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر لنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهمّ إنّي اسألك فهم النبيّين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهمّ اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير.